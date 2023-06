La receta de Génova para el "laberinto extremeño" frente a la pinza Sánchez-Vox

El PP extremeño negocia contrarreloj con Vox en Extremadura "con generosidad, pero sin trágalas" para neutralizar el interés compartido de Sánchez y Abascal: impedir un gobierno de Feijóo.

Las diferencias que se han viviendo en las negociaciones entre PP y Vox, especialmente en Extremadura, pueden complicar un poco el gran objetivo que se ha marcado Alberto Núñez Feijóo: conseguir esa mayoría amplia que le permita derogar el sanchismo y evitar que se repita inevitablemente el gobierno Franskestein. Una mayoría que dejaría a los de Santiago Abascal sin un papel de actor principal.

El PP aborda estas horas de frenéticos contactos desde la premisa "de la generosidad en las negociaciones, pero sin que se conviertan en un trágala y con proporcionalidad a los resultados del 28-M". Los de Abascal, capitaneados por Jorge Buxadé exigen, nada más y nada menos, que una vicepresidencia y dos consejerías.

Así lo advierten dirigentes territoriales del Partido Popular que contemplan con cierto resquemor las exigencias "absolutamente desproporcionadas de Vox bajo la batuta de Jorge Buxade". "Da la impresión de que Vox estaría encantado con que Feijóo no llegará a la Moncloa, que Abascal prefiere hundir a Feijóo que a Sánchez ", señalan estas fuentes del PP a ESdiario con una contundencia que no deja lugar a dudas.

En cualquier caso, la decisión de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, la socialista Blanca Martín de precipitar el pleno de investidura a los días 5,6 y 8 de julio no ha sido mal recibida en la calle Génova porque se aleja de la fecha de las elecciones generales y pase lo que pase, quedará eclipsada por el cara a cara entre Sánchez y Feijóo que se celebrará tan sólo dos días después.

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, que había pedido unos días para llegar a un acuerdo con Vox - está multiplicando los contactos con el partido de Abascal para intentar cerrar un pacto y poder presentarse a la investidura. En el caso de que finalmente Vox no le diera su apoyo, Guardiola podrá presentarse como una víctima del partido de Abascal por no dejarla gobernar y retrasar el cambio en Extremadura.

Si finalmente solo se presentara a la investidura el socialista Guillermo Fernández-Vara y dado que no va a conseguir los apoyos necesarios, la comunidad tiene dos meses para constituir un nuevo gobierno o, de lo contrario, se repetirían las elecciones. Pero todo esto ocurriría después de las elecciones generales.

El PSOE de Fernández Vara trata de sacar rédito de las escaramuzas entre PP y Vox en Extremadura

El PP aborda estas horas de frenéticos contactos desde la premisa "de la generosidad en las negociaciones, pero sin que se conviertan en un trágala y con proporcionalidad a los resultados del 28-M". Los de Abascal, capitaneados por Jorge Buxadé exigen, nada más y nada menos, que una vicepresidencia y dos consejerías.

El PP recuerda que ha llegado a un acuerdo con Vox en Valencia porque necesitaba su sí - igual que ocurre en Extremadura -pero no así en Baleares o Murcia y que siempre lo hacen en base a acuerdos programáticos frente a un PSOE al que "le vale todo". Como ha ocurrido este miércoles con el acuerdo programático que permitirá a Marga Prohens gobernar en las Islas Baleares.

Preguntado un dirigente de Génova 13 por ESdiario sobre si este último acuerdo balear facilita el de Extremadura, la respuesta es clara: "Paso a paso, Baleares solo necesita la abstención porque sumamos más que la izquierda".

La receta: sí a las negociaciones con Vox para "respetar el deseo de cambio de los españoles" pero " facilitando gobiernos proporcionados al resultado de las urnas" y sin aceptar lecciones de quién pacta con Bildu o ERC.

También recuerdan que el PP ha pactado con Coalición Canaria o el Partido Regionalista de Cantabria y han dado ayuntamientos al PNV o al PSOE.

En definitiva, que Feijóo es el único hombre de Estado frente a los "intereses egoístas" de uno y otro, de Sánchez y de Abascal para frenar el cambio el 23-J.

"Un par de contactos puntuales"

En este sentido, el propio Feijóo ha trasladado directamente al líder de Vox, que no es razonable su pretensión de querer entrar en "todos" los gobiernos del Partido Popular, al tiempo que le ha emplazado a facilitar los gobiernos del cambio y a no bloquearlos, según fuentes de la dirección nacional del PP. Ambos dirigentes han mantenido "un par de contactos puntuales" estas semanas, según esas mismas fuentes, que no han precisado la fecha de las mismas.