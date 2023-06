Macarena Olona no obtendrá ningún escaño en el 23J: GAD3 lo confirma

La empresa desmoscópica asegura a ESdiario que Olona no obtendrá representación en el 23J. Tampoco conseguirá apoyos de otras formaciones en su carrera por conseguir los avales que necesita.

Macarena Olona está en pleno proceso de conseguir los avales, solicitándole ayuda a todos los partidos, que le permitan a su formación Caminando Juntos concurrir a los comicios del 23J y obtener, así, representación en el Congreso. Y ella está convencida de que lo conseguirá. “Tranquilidad. Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B… y Z”, aseguró en su cuenta de Twitter retando a todos los que insisten en su imposibilidad electoral.

Tranquilidad. Nunca hay que empezar un camino sin plan A, B… y Z 😉 https://t.co/oHcCVwA7jX — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 6, 2023

La demoscópica GAD3 hunde la ilusión de Olona

Aunque finalmente la exdiputada de Vox reúna los avales necesarios -concretamente un 0,1% de la población censada en cada circunscripción en la que se presenta- para que la papeleta de su partido aparezca en algunas mesas electorales del 23J, lo cierto es que no conseguirá ningún escaño. Nadie de su partido, ni ella misma, llegará al Congreso.

Así lo asegura GAD3 a ESdiario. Esta empresa demoscópica que se caracteriza por su rigor, y acierto, en todas los sondeos que presenta, confirma a este periódico que Macarena Olona tiene “cero posibilidades” de que su partido llegue al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones del 23 de julio.

En este sentido, la irrupción de Olona no afectará ni a la derecha ni a la izquierda. A ningún partido. A pesar de que el voto se podría llegar a fragmentar con la aparición de esta nueva formación que usualmente se enmarca en el centroderecha (aunque ideológicamente Caminando Juntos se define como transversal), lo cierto es que en la práctica no restará votos -ni representación- ni al PP ni a Vox. Ni tampoco al bloque de la izquierda.

“El votante de centro-derecha, tanto del PP como de Vox, está muy movilizado y Olona no hará que cambien de elección”, inciden desde GAD3. “No robará votos a ningún partido político”, sentencian desde la consultora de investigación social y comunicación.

Ni votos ni apoyos: PP y Vox no quieren saber nada de Olona

No solo Caminando Juntos no obtendrá representación alguna, tampoco apoyos por parte de los otros partidos políticos. A pesar de la insistencia de Macarena Olona de que PP, Vox, lo que queda de Ciudadanos, y hasta PSOE y Podemos, le ayuden a reunir los avales necesarios en las circunscripciones en las que se presenta, no tendrá tales apoyos.

Así, fuentes de la dirección del Partido Popular trasladan a ESdiario que “serán respetuosos con Macarena Olona y que prefieren no hablar de las aspiraciones de otros partidos políticos” pero que, en todo caso, “tendrá que ser Vox” quien responda a esa petición y a tantas otras preguntas sobre su exdiputada.

Por parte de Vox, fuentes cercanas a la dirección del partido aseguran a este periódico que “no van a hablar de Macarena Olona, ni bien ni mal”, que “no queremos nada con Olona” y que “todos los políticos de Vox tienen la orden, enviada hace semanas en una circular, de que ni hablen bien ni critiquen públicamente a Macarena”. Nada de nada. Esa es la posición del partido liderado por Santiago Abascal.

En conclusión, si nada cambia hasta ahora, parece que Macarena Olona no obtendrá ni respaldo de los españoles en las urnas ni, tampoco, apoyos políticos.