Irene Montero mete a su ‘cuchipandi’ de amigas en la lista de Podemos a Europa

La condenada Isa Serra, Pablo Fernández y María Teresa Pérez ocuparán los puestos de salida al Parlamento Europeo demostrando una vez más que todo queda en el clan de amigos

Podemos sigue siendo un club de amigos del clan Iglesias-Montero y por si quedaba alguna duda sólo hay que ver la propuesta de candidatura para las elecciones europeas del próximo mes de julio que encabezará la ex ministra de Igualdad. Los puestos de salida serán para los más estrechos colaboradores de la propia Irene Montero con vistas a recolocarlos en un escaño en Bruselas tras la debacle de las pasadas elecciones municipales, autonómicas y generales.

De esta forma, la número 2 de la lista de Podemos a las europeas por detrás de Irene Montero será Isa Serra, que tiene relación personal con la ex ministra de Igualdad y trabajó en su ministerio -es una de las del famoso viaje de amigas a Nueva York-. Isa Serra, actual coportavoz de Podemos, es además famosa por su condena por atentado a la autoridad por agredir e insultar a una policía.

Como número 3 le seguirá el diputado en Castilla y León, Pablo Fernández, uno de los pocos que conserva escaño y sueldo público, y que en los últimos meses ha sido una de las caras más visibles como portavoz de Podemos. El cuarto lugar es para la alicantina María Teresa Pérez, ex directora del Injuve, que se quedó en paro tras las elecciones y ahora aspira a liderar Podemos en la Comunitat Valenciana. Estos cuatro puestos son los que tienen posibilidades de llevarse un escaño en Bruselas.

La lista a las elecciones europeas la completan el ex diputado en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, el ex parlamentario en el Congreso, Diego Cañamero -famoso por pegarle una patada a una embarazada-, la activista trans Mar Cambrollé y la ex eurodiputada Estefanía Torres.

Otros cargos destacados de la actual ejecutiva estatal forman parte de la lista de Irene Montero a las europeas pero en posiciones de relleno como Conchi Abellán en el décimo puesto, el ex Jemad Julio Rodríguez -siempre integrando todas las listas y nunca con escaño-, y Pedro Honrubia. También el coordinador autonómico de Castilla La Mancha, José Luis Gascón, y el de Galicia, Borja San Ramón.