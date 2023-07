Feijóo pelea por el voto útil ante Susanna Griso a pocos días de las elecciones

Feijóo concedió una entrevista a Espejo Público de Antena 3 en la que explicó su "inexactitud" sobre la revalorización de las pensiones e incidió en la concentración del voto en el PP.

Quedan menos de cinco días para los comicios generales del 23 de julio. Y con una campaña frenética a sus espaldas, el líder del PP y previsible futuro Presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentó a las preguntas de Susanna Griso en el programa Espejo Público de Antena 3.

🔴 DIRECTO | @NunezFeijoo se toma un café con @SusannaGriso en #EspejoPúblico



🗣️ "Creo que tengo la experiencia como para poder ser presidente y más que el actual" #CaféFeijóo ➡️ https://t.co/mkMHbtUejO pic.twitter.com/PdZT168Nks — Espejo Público (@EspejoPublico) July 18, 2023

Una entrevista que llega tras el “interrogatorio”, tal y como lo califican desde el PP, al que Núñez Feijóo vivió en TVE. Y es que durante La Hora de la 1, el programa presentado por Silvia Intxaurrondo y Marc Sala, se vivieron momentos muy tensos. "Nuestro partido nunca ha dejado de revalorizar las pensiones. El único que lo hizo fue el PSOE", ha asegurado Núñez Feijóo en plena entrevista, justo antes de que Silvia Intxaurrondo cortara su discurso para rebatirle. "No es correcto señor Feijóo. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2016".

Feijóo comenta en Antena 3 la revaloración de las pensiones

De las primeras preguntas que Susanna Griso le hizo al actual líder de la oposición fue, en efecto, sobre la revalorización de las pensiones y la “inexactitud” en la que incurrió Feijóo durante la entrevista en TVE. “Yo creo que a todo el mundo le preocupa las pensiones, a mí también porque mi madre es pensionista y todos queremos ser pensionistas alguna vez”, inició Feijóo. Y añadió: “En el año 2010 el señor Zapatero, por primera vez, congeló las pensiones en nuestro país, y estaba Pedro Sánchez de diputado que votó a favor de esa congelación”.

Tras el Gobierno de Zapatero, “el PP encontró una España muy complicada, a punto de ser intervenida, y siempre subió las pensiones, nunca las congeló, y la inexactitud que cometí es que hubo años en los que no se actualizaron conforme a IPC pero, sin embargo, hubo otros en los que se actualizaron por encima del IPC, sobre todo cuando era negativo”, incidió el líder de los populares.

🔴 DIRECTO | @NunezFeijoo, sobre las pensiones



🗣️ "Mi inexactitud es que hubo años en que las pensiones no se actualizaron en función del IPC"



🗣️ "Buscaré actualizar las pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo"#CaféFeijóo ➡️ https://t.co/mkMHbtUejO pic.twitter.com/LtaNykBtbS — Espejo Público (@EspejoPublico) July 18, 2023

“La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira y cuando se incurre en una inexactitud hay que rectificar”, reiteró Alberto Núñez Feijóo.

El compromiso de Feijóo con las pensiones

Más allá de explicar esa "inexactitud", el previsible futuro Presidente del Gobierno se ha comprometido ante Susanna Griso a, en primer lugar, "explicarles a los pensionistas cuál es la situación actual del sistema público de pensiones"; en segundo, a "traer una previsión del incremento del número de pensionistas que va a ser mucho"; y, en tercer lugar, a "sentarse con los agentes sociales y buscar la actualización de las pensiones conforme al IPC y la sostenibilidad del sistema de pensiones a corto, a medio y a largo plazo", aseguró Feijóo.

Cualidades y flaquezas de Feijóo

Otra de las preguntas que la conductora de Espejo Público le formuló al líder del PP versó sobre las flaquezas y debilidades que aúna para convertirse en el futuro Presidente del Gobierno.

En cuanto a las cualidades positivas, Feijóo remarcó su trazabilidad. "Me he dedicado durante treinta años a la gestión de las cosas públicas. Catorce años gestionando Galicia, tratando de unir a la sociedad". Y es que en Galicia "no hay partidos soberanistas y los gallegos no están divididos", subrayó Feijóo.

"Tengo más experiencia en gestionar cosas públicas que Pedro Sánchez", incidió el presidente del PP.

En cuanto a las flaquezas, el actual líder de la oposición aseguró que "una persona no está nunca suficientemente preparada para ser Primer Ministro de un país, menos de España que es una de las naciones más importantes del mundo".

Feijóo apela al voto útil

¿Usted cree que va a poder gobernar, señor Feijóo?, le pregunto Susanna Griso. "Pues sí", con esa rotundidad respondió el líder del PP.

"Si volviéramos a ser otra vez un país en donde los políticos aceptan ganar o perder en las urnas, creo que sí" porque "todo parece indicar que sacaremos mas escaños que el PSOE" pero "el otro candidato dice que ganará pero no se compromete a dejar gobernar si pierde las elecciones. La cuestión es si dejará gobernar al que gane, que ya anticipo que no", reflexionó el líder del PP.

🔴 DIRECTO | @NunezFeijoo en su entrevista con @SusannaGriso



🗣️ "Necesitamos unir el voto y el voto útil. El único que garantiza el cambio es el PP"#CaféFeijóo ➡️ https://t.co/mkMHbtUejO pic.twitter.com/uzmW7BK9vO — Espejo Público (@EspejoPublico) July 18, 2023

"Yo he planteado al PSOE antes de las elecciones autonómicas que gobernase la lista mas votada y la respuesta fue 'no'. No me responsabilice usted porque en Extremadura que empatamos a escaños no hemos cumplido compromiso que no ha firmado", le contestó Feijóo a Susanna Griso. Y añadió: "Ayer escuchamos a Sánchez decir que por supuesto pactará con Bildu y ERC, y yo digo por supuesto que no".

En cuanto a sus pactos con Vox, Feijóo no cree que esté legitimando las posiciones de Vox por pactar con ellos: "Yo he leído a Abascal diciendo que hay violencia machista", apunta. "Después de 14 años como presidente de Galicia cada vez que había un asesinato en Galicia hacíamos un minuto de silencio".

"Fuimos de las primeras comunidades en las que un letrado se presenta en casos de violencia machista con muertes y en la que los niños tuvieran las mismas posibilidades económicas desde la muerte de la madre". "Decir que no condenamos la violencia machista es otro engendro del miedo de un partido que se ve perdedor y necesita crear miedo a los ciudadanos", aseguró.