Sandra Barneda atiza a Bertín Osborne por incoherente y Losantos le llama chulo

Si lo que quería el cantante con su explosión interruptus era rebajar la presión mediática que estaba sufriendo tras conocerse su paternidad parece haber logrado exactamente lo contrario.

No corren buenos tiempos para Bertín Osborne, o al menos eso es lo que él piensa después de que confirmarse que Gabriela Guillén espera un hijo con él.

Ante la polémica generada por su próxima paternidad "no buscada" a los 69 años, el cantante terminó estallando en un vídeo que después borró pero que ya había echado más leña al fuego.

Así las cosas este lunes seguía la resaca en los platós y redacciones de los medios de comunicación y en el de Así es la Vida, Sandra Barneda se mostró especialmente dura con su compañero de cadena. La presentadora de Telecinco no entiende su postura: "Se ha colocado en un lugar de víctima y nunca le ha pegado".

Todo a raíz del vídeo que publicó Osborne en redes sociales en el que se quejaba de la presión mediática y daba nombres de periodistas, entre ellos, el de Barneda, que no dudó en responder este lunes recordando que es "perro viejo y sabe lo que es esta profesión".

Sandra también añadió que le hubiera encantado que no solo hubiera nombrado a mujeres “sino también a hombres” y aunque reconoció que está en su “derecho”, le recordó que él fue el primero que negó la relación: "Cuando eres incoherente, siembras la duda".

Por lo demás la periodista concluyó que le ve "nervioso" y "superado" por la polémica. A su juicio, no quiso hacer las declaraciones "tan desafortunadas" que hizo: "Creo que se lanza a los leones y luego ha visto una imagen no buena para él, seguramente no acorde con lo que él puede pensar".

🔴 @SandraBarneda ha respondido con contundencia a las acusaciones de Bertín Osborne después de que el cantante señalase a varias presentadoras de televisión por hablar de su futura paternidad en sus programas. #AsíEsLaVida pic.twitter.com/v4cqRTa89p — Así es la vida (@asieslavidatele) July 17, 2023

Para finalizar, Sandra Barneda sentenció que "estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que haga y con cariño, no se ha hecho ningún ataque a Gabriela sino todo lo contrario, la hemos defendido más que otros y que él mismo".

Según Losantos, "el problema es que Bertín es muy chulo"

El que también se pronunció este lunes sobre la polémica de los últimos días fue Federico Jiménez Losantos, para quien Bertín Osborne no se ha sabido callar a tiempo. Según el locutor de esRadio, sus declaraciones sobre que el niño "no ha sido buscado ni querido" por mucho que esté dispuesto a apoyar a Gabriela no han hecho más que enredarlo todo y ahora Guillén "parece la joven virgen engañada por el golfo de Jerez".

Vamos, que para Losantos, ante la noticia del embarazo el cantante "tenía que haberse callado pero el problema es que es muy chulo. Es la ingenuidad de un tío que cumple los setenta que es buena gente pero pertenece a otra cultura".