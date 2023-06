El líder del PP catalán hunde a Aragonés en un minuto: "A ver que tal se le da"

"Bienvenido a la jungla". Alejandro Fernández acorrala al presidente catalán en una vibrante intervención al situarle en el laberinto en el que ha caído por Sánchez.

El presidente del PP de Cataluña ha vuelto este miércoles a protagonizar una vibrante intervención en el Parlamento de Cataluña y que, como todas las suyas, es viral. Alejandro Fernández ha advertido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de que "si sigue gobernando mal pagará un precio y si quiere reactivar el procés pagará un precio también".

Cataluña a la cola en "comprensión lectora infantil"

Están arruinando el futuro de miles de jóvenes catalanes por puro fanatismo ideológico. pic.twitter.com/b36BXbSrVg — Alejandro Fernández (@alejandroTGN) June 14, 2023

Lo ha dicho en su intervención en el pleno del Parlament después de la comparecencia de Aragonés para informar sobre los cambios en su gobierno en la que Fernández ha afirmado que ERC tuvo malos resultados en las elecciones municipales.

"Welcome to the jungle', caballero. A ver qué tal se le da", ha ironizado el diputado popular, que ha acusado a Aragonés de falta de humildad cuando los resultados electorales eran positivos para los republicanos. Fernández ha asegurado que ERC se consideró en un nuevo eje de la sociedad catalana y que no supo ver que tras un ciclo exitoso puede venir uno negativo.

También ha achacado los resultados de Esquerra a generar falsas expectativas al independentismo: "No se puede soplar y sorber a la vez, que es lo que ha hecho con la mesa de diálogo".