Aplaudida decisión de Alejandro Fernández: se queda en Cataluña

Alejandro Fernández rechaza el ofrecimiento de Feijóo de concurrir a las elecciones generales del 23J como cabeza de lista por Barcelona y se quedará como líder del PP en Cataluña.

Se quedará en Cataluña. Esa es la decisión que tomó Alejandro Fernández, actual líder del PP en Cataluña, ante el ofrecimiento de su partido para que concurriese a las elecciones generales del 23J como cabeza de lista por Barcelona. El que ya fuera diputado en el Congreso por Tarragona desde el 5 de diciembre del 2011 hasta el 26 de octubre del 2015, rechaza volver a Madrid para centrarse en Cataluña. Se quedará, por tanto, como portavoz del PP en el Parlamento catalán, función que lleva ejerciendo desde el 2016.

Con estas palabras daba a conocer la decisión el propio Alejandro Fernández en su cuenta de Twitter: "Quisiera agradecer, de todo corazón, la oportunidad que me brinda mi partido de volver al Congreso de los Diputados. Pero ME QUEDO EN CATALUÑA», ha afirmado Fernández en un mensaje publicado en la red social Twitter. «En su momento, fui muy crítico con aquellos políticos que, a la primera dificultad, se fueron a Madrid y dejaron aquí una enorme sensación de abandono. Yo no caeré en semejante error», ha añadido. «Tengo para mí que, tras el 23J, vamos a volver a vivir episodios en Cataluña que exigirán una voz fuerte que defienda los derechos y libertades de los catalanes no nacionalistas. No será sencillo, pero a mí me va la marcha…YO NO OS VOY A ABANDONAR".

Quisiera agradecer, de todo corazón, la oportunidad que me brinda mi partido de volver al Congreso de los Diputados. Pero ME QUEDO EN CATALUÑA.

Aplaudida decisión en redes sociales

Los aplausos en redes, especialmente en Twitter, al líder del PP catalán fueron múltiples y, además, sonados: recibió el apoyo de conocidos rostros.

Cayetana Álvarez de Toledo, quien acompañará a Feijóo en la lista por Madrid, contestó a Alejandro Fernández con un: "Ejemplar Alejandro. Mi admiración y afecto".

Ejemplar Alejandro.



El economista Daniel Lacalle le contestó con un "Eres un crack. Gracias por tu compromiso".

El coordinador del área económica del Grupo Parlamentario Popular, Jaime de Olano, aplaudió su decisión con este mensaje: ¡Gracias por tu ejemplo!

¡Gracias por tu ejemplo!



Su compañero de filas, el diputado popular en el Parlamento de Cataluña Daniel Serrano, también ensalzó el valor de esta decisión: "Ganar elecciones está muy bien pero en política (y en la vida en general) es más importante tener principios, dignidad y lealtad a la palabra dada. Por eso esta decisión de Alejandro tiene más valor si cabe".