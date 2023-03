Puigdemont sigue provocando con la vuelta de la prófuga Ponsatí "a plantar cara"

La ex consellera y actual eurodiputada de Junts es detenida por los Mossos tras su vuelta a España pero no irá a la cárcel tras la derogación de la sedición por Pedro Sánchez

La actual eurodiputada de Junts y ex consellera de la Generalitat de Cataluña con Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, prófuga de la justicia desde hace más de cinco años, ha vuelto a España “a plantar cara, no a pactar” como ella mismo ha dicho. Eso sí, ahora con la tranquilidad de que no irá a la cárcel tras la derogación del delito de sedición que acometió el PSOE de Pedro Sánchez con sus socios.

Clara Ponsatí ha vuelto en tono desafiante, en una muestra más de la continua provocación que busca el también fugado Carles Puigdemont y su partido, Junts, que han definido esta estrategia como “la confrontación inteligente”.

La prófuga Clara Ponsatí ha atravesado la frontera franco-española en coche sin entregarse a las autoridades tras cinco años fugada. La ex consellera tiene en vigor una orden de detención en España por un delito de desobediencia por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Un mosso d'esquadra de paisano ha detenido a Clara Ponsatí a las 18.00 horas en la plaza de la Catedral de Barcelona después de la rueda de prensa que ha realizado en el Colegio de Periodistas de Barcelona, pese a que ella se ha identificado como eurodiputada y ha dicho que tiene inmunidad.

Como ella mismo ha señalado “no tengo ningunas ganas de ser encarcelada”, cosa que no ocurrirá en principio tras derogarse la sedición. Clara Ponsatí admite que vuelve tras la modificación del Código Penal que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con los independentistas y por tanto ahora sólo está procesada por un delito de desobediencia, que no comporta prisión.

La ex consellera de Carles Puigdemont ha utilizado el habitual argumentario, señalando en una rueda de prensa tras su vuelta que “no reconoce la competencia del juez Pablo Llarena”, instructor del caso del procés, y que “la persecución no es contra ella, sino contra un país entero”.