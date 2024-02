Feijóo acorrala a Sánchez por el 'caso Koldo' que ya salpica a Begoña Gómez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a dar la cara y no "esconderse" ante las informaciones que se están publicando en relación con el 'caso Koldo', relativo a la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Pide, así, al presidente del Gobierno "respuestas concretas, valientes y asumir las responsabilidades".

"Sánchez tiene que contestar a los españoles qué responsabilidad política, y en su caso qué responsabilidad personal, tiene en la trama que estamos conociendo. Todo hace evidente que conocía hechos que conforman la trama y por eso exigimos que no la siga tapando, que dé todas las explicaciones", ha declarado Feijóo en una comparecencia en el Senado.

