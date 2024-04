Terelu Campos estalla en su programa tras las declaraciones de Arrocet

Cansada de los ataques que está recibiendo la familia en los últimos días, la colaboradora ha aprovechado el espacio televisivo para rebatir los datos aportados por Arrocet.

La relación entre Edmundo Arrocet y las hermanas Campos no ha hecho más que empeorar en los últimos meses. La ex pareja de María Teresa Campos volvía a España hace unas semanas y aprovechaba los medios para conceder varias entrevistas que han llegado a la familia Borrego-Campos en el peor momento.

A la polémica sembrada por José María Almoguera hace unas semanas con su exclusiva en la revista Diez Minutos, anunciando su separación y vertiendo duras acusaciones contra su madre, se suma ahora la aparición de Gabriela Arrocet, quien ha dado la cara por su padre en otra exclusiva del programa De Viernes.

Muchos frentes sin resolver

Aunque Terelu y Carmen Borrego intentan mantenerse al margen y librar sus batallas en los medios mediante previo pago, ninguna de las dos ha querido en este tiempo dar visibilidad al que fuera pareja de su madre durante más de 5 años.

🌟Terelu Campos frena 'D Corazon' para responder a Gabriela, hija de Bigote Arrocethttps://t.co/vxxq1kljiU — Seram1 (@Seram110) April 27, 2024

Pero parece que la hija del humorista no piensa hacer lo mismo y la entrevista concedida anoche ha sido la gota que ha colmado el desbordado vaso de Terelu, provocando que estalle en pleno directo del programa D Corazón, donde intervenía hace unas horas.

Ha sido tras ver el reportaje en el Bertín Osborne declaraba por primera vez en meses, afirmando estar cansado de ser perseguido por la prensa. Al terminar la pieza, la madre de Alejandra Rubio ha estallado: "Si te están metiendo todo el día el dedo en la herida, no podemos pretender que esté amable y cariñoso". Un comentario que ha sorprendido a sus compañeros, que le preguntaban si se encontraba bien: "No puedo más, te prometo que no puedo más. No hay tregua", afirmaba, confesando lo difícil que es estar todo el día en el foco y cómo estaba sufriendo con todo esto.

"Yo sé que hablo y que me siento en un programa de televisión, pero eso no justifica que no me quiten el pie del cuello", afirmaba, respondiendo a las palabras que le dedicó en el programa de Telecinco la hija de Edmundo: "Hay personas que hablan de mí y no me han visto en su vida, con las que ni siquiera he tenido una conversación telefónica. ¿Cómo se comprueban las cosas ahora? Si yo no estoy y soy la otra protagonista. Yo no tengo medios para evitar que alguien diga lo que le dé la gana. Yo eso no lo puedo parar porque no tengo el poder", declaraba afectada.