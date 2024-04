"La Resistencia" tiene que expulsar a alguien del público por un hecho inédito

David Broncano compartió lo que había sucedido antes del programa y dejó sorprendido a Ricardo Castella al conocer el motivo por el que habían expulsado a una persona del público.

Hay pocas cosas que se puedan decir que no han sucedido en "La Resistencia", pero justo en el programa de este jueves 25 de abril ha pasado una de ellas. Algo que no había sucedido nunca en la historia del programa de David Broncano y que no se ha tratado ni de sus invitados ni del contenido del mismo, sino del público.

Pa cerrar el jueves pic.twitter.com/LlSBi8ymMT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 25, 2024

Fue justo antes de que diera comienzo el programa en el que David Broncano iba a entrevistar a la influencer Violeta Mangriñán cuando una persona que había asistido como público tuvo que ser expulsada por las condiciones en las que había acudido al teatro.

La primera expulsión de "La Resistencia" por ir borracho

Fue el propio David Broncano el encargado de explicar al público y a los espectadores que habían expulsado a una persona por estar "borracha". Lo hizo durante una de sus habituales interacciones con Sergio Bezos, a quien preguntó por una persona del público: "¿Este es el chaval que iba borracho, al que han echado?".

Esa pregunta dejó totalmente sorprendido a Ricardo Castella y Grison, que no se creían que hubieran echado a alguien por ir borracho: "¿Han echado a un borracho?".

Cómo tienes de ir de borracha para ser considerada la borracha del público de La Resistencia y te tengan que echar. Esta chavala tiene que venir #LaResistencia pic.twitter.com/DJAlYHeB5j — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 25, 2024

Entonces, Sergio Bezos explicó que todo había sucedido durante el pre-show de "La Resistencia": "Es la primera vez que pasa. Han echado a una chica, bueno a dos, pero una era la que estaba borracha". Esto volvió a sorprender a Castella, que se preguntaba si "¿estaban demasiado borrachas para ser público de 'La Resistencia'?".

Aunque Broncano no había estado presente en el momento en que echaban a esa persona, cuando estaba llegando al teatro ha visto algo que podría estar relacionado: "He pasado por la plaza de aquí al lado y había una muchacha tirando vallas de la obra... Lo digo en serio, las estaba empujando con un chaval".

"¿La muchacha llevaba el pelo corto, como así?", preguntaba después al público, que le respondía que sí, para corroborar que, efectivamente, era la misma chica que habían expulsado del programa poco antes de que comenzara.