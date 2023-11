PSOE y Junts cierran su acuerdo de amnistía y liberan la investidura de Sánchez

El acuerdo será oficial a lo largo del día de hoy tras desencallarse esta madrugada. La ley de amnistía dejará sin efecto el auto del juez García Castellón contra Puigdemont y el lawfare

El PSOE y Junts han cerrado esta madrugada un acuerdo sobre la ley de amnistía que facilitará la investidura de Pedro Sánchez. El pacto quedó prácticamente listo a lo largo del miércoles pero los escasos flecos que quedaban, todos relativos a la ley de amnistía, fueron acordados por los negociadores de ambos partidos esta pasada noche. Por el momento se desconocen los detalles del acuerdo, que está previsto que sea comunicado y presentado este mismo jueves.

El principal escollo durante estas últimas jornadas de negociaciones ha sido la exigencia de Junts al partido socialistas de ampliar el borrador de la ley de amnistía y así dejar sin efecto el auto dictado por el juez Manuel García Castellón, que imputa a Puigdemont por terrorismo. Además, ha sido clave la inclusión de los casos que los independentistas llaman de lawfare, o de supuesta persecución de independentistas. Son delitos que no tienen en su causa relación directa con el referéndum del 2017 o la consulta del 2014 y por ello no podían ser englobados en la amnistía. Finalmente los equipos jurídicos habrían encontrado una fórmula para poder contemplar estos casos en la norma, que afectan algunos dirigentes de Junts.

ÚLTIMA HORA 🔴



Fuentes negociadoras confirman que PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez y tienen previsto anunciarlo hoy.



Informa @mcarazoseb https://t.co/W2XU5eYbgg pic.twitter.com/gXMdWShHK2 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) November 9, 2023

El acuerdo queda pendiente de la ratificación de los términos durante la reunión de la ejecutiva de Junts, que será en Bruselas a las 10:00. En la capital belga negociaban este miércoles el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, el secretario general de Junts, Jordi Turull y la jefa de filas en el Congreso, Míriam Nogueras. En esta jornada se unirán a ellos el resto de la media docena de miembros del Secretariado Permanente del partido, creado justamente en el inicio de las negociaciones para la investidura.

A lo largo de la jornada de hoy se escenificará el pacto de investidura en la que participará Puigdemont con algún cargo por confirmar del PSOE, previsiblemente Santos Cerdán, toda vez que Junts ratificará los términos del mismo. Pero en la firma del acuerdo no estaría Carles Puigdemont. El motivo es que el ex president de la Generalitat no tiene ningún cargo orgánico en el partido, a pesar de ostentar su liderazgo.

9-N, fecha emblemática para Junts

El acuerdo se produce en un día muy significativo para los independentistas. Según recordó en la red social X (antes Twitter) el secretario general de Junts, Jordi Turull, "Tal día como hoy, el 9 de noviembre de 2014, Cataluña empezó un camino sin retorno". Ese día se produjo la consulta de autodeterminación. Sobre ello, Turull añadió: "Sin renuncias, con persistencia y determinación lo conseguiremos".

Tal dia com avui, el 9 de novembre de 2014, Catalunya va començar un camí sense retorn.

Sense renúncies, amb persistència i determinació ens en sortirem! pic.twitter.com/VNkxTeJFmc — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) November 9, 2023

Una vez se escenifique públicamente el acuerdo, la investidura tendria lugar a lo largo de la semana que viene después del registro en el Congreso de la ley de amnistía finalmente acordada y que ahora deberá revisar Esquerra Republicana. Queda errar el acuerdo con el PNV, que parece muy próximo. El PSOE quiere que firmen también la norma el resto de partidos que formen parte de Frankenstein II.