Problema para Sánchez: los CDR sí violaron los derechos humanos según el juez

García Castellón considera que las lesiones sufridas por los policías personados en el ‘caso Tsunami’ “serían incompatibles con la vida” y por tanto no podrían acogerse a la amnistía

Nuevo problema para Pedro Sánchez y sus acuerdos con Carles Puigdemont para dar la amnistía a todos los implicados en el procés, incluidos aquellos acusados de delito de terrorismo, aunque haya sentencia firme. Si el Gobierno se justificaba con su concepto de ‘terrorismo bueno’, aquel que “no supone una violación de los derechos humanos”, incluyendo la violencia de los CDR y Tsunami Democràtic en esta categoría, ahora el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, pone en duda que se respetaran esos derechos humanos que señala el PSOE.

El juez García Castellón que instruye e investiga la causa de 'Tsunami Democràtic' considera que las graves lesiones que sufrieron dos policías en los disturbios violentos posteriores a la sentencia del procés son "incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Es decir, que los CDR no respetaron los derechos humanos y por tanto no podrían acogerse a la ley de amnistía, tal y como han pactado PSOE, Junts y ERC, aunque se haya incluido la enmienda para que los delitos considerados de terrorismo puedan ser amnistiados. El argumento de “respetar los derechos humanos” que ha esgrimido el Gobierno de Sánchez se le ha vuelto en contra.

El juez magistrado de la Audiencia Nacional relata la gravedad de las lesiones sufridas por los agentes de policía que, en el caso de uno de ellos, recibió un fuerte golpe en la parte superior del casco reglamentario causado por un objeto contundente arrojado por uno de los participantes en las manifestaciones del procés, y como consecuencia de la brutalidad del impacto, se produjo la fractura del casco y el agente se desplomó en el suelo, inconsciente, sufriendo una serie de lesiones que le han inhabilitado para el ejercicio de su profesión.

La defensa de Tsunami Democràtic alegaba que los actos no eran imputables a Tsunami sino a los Comités de Defensa de la República (CDR), por lo que no se podían vincular a la causa en la que se personaron los policías. Pero el juez García Castellón en un auto señala que este argumento no puede servir para eximir de responsabilidad alguna a Tsunami, "como si la presencia de unos CDR desplazase totalmente la responsabilidad de otros".

El magistrado García Castellón reprocha que Tsunami Democràtic "no fue un invitado de piedra a las movilizaciones que sacudieron diferentes ciudades de Cataluña, y que tuvieron como uno de sus escenarios más cruentos los hechos que se desencadenaron en la Vía Laietana y en la Plaza Urquinaona de Barcelona".