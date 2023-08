Esperanza Aguirre destroza a Monedero y recuerda un dato clave del ‘tamayazo’

El fundador de Podemos saca el fantasma del tamayazo y la ex presidenta de Madrid le indica que ella no fue investida con los votos de los tránsfugas, sino que se repitieron elecciones

La izquierda ha sacado a pasear el caso del tamayazo para acusar al PP de Alberto Núñez Feijóo de intentar una maniobra similar para lograr los votos que los faltan para la investidura. Uno de los que ha salido con el tema es el siempre locuaz fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, pero con lo que no contaba es que le iba a dejar en evidencia Esperanza Aguirre.

Juan Carlos Monedero señalaba que “es muy posible que el PP intente un tamayazo. De ahí salió Esperanza Aguirre. Pero si el Rey pide a Feijóo que intente la investidura es porque lo refrenda PP y PSOE. Sin la presidenta del Congreso no lo haría. En esta jugada van juntos el monarca, el bipartidismo y satélites”.

Ante la acusación, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid recordaba a Monedero que “yo me negué a investirme con la ausencia, la abstención o el voto de esos dos señores socialistas”. Y es que aunque la izquierda tiene amnesia, tal y como indican al fundador de Podemos si Esperanza Aguirre fue presidenta es porque se repitieron las elecciones, no porque recibiera los votos de los tránsfugas en una investidura.

“Los madrileños nos dieron en octubre el escaño que nos faltó en mayo para la mayoría absoluta”, indica Esperanza Aguirre sobre el famoso tamayazo. Monedero sigue insistiendo pese al zasca de la ex presidenta madrileña en que “todo fue urdido por el PP”, pero Esperanza Aguirre le deja KO con un “entérate bien, estarías con Chávez y no te enteraste”.