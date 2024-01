La amnistía de Sánchez al terrorismo 'bueno' levanta a miles de españoles

La concentración del PP contra la sumisión del Gobierno a los independentistas condenados en firme vuelve a movilizar a los ciudadanos por la descomposición del Estado de Derecho

A pocos días para que este martes el Congreso dé luz verde a la Ley de Amnistía y la mande al Senado, donde se espera que el PP con su mayoría absoluta retrase su tramitación “siempre cumpliendo con la Ley” -aseveran desde Génova- pero “haciéndolo agónico para Sánchez”, una marea de indignación se ha concentrado en Plaza de España.

Con miles de banderas de España y de la Unión Europea, y muchos carteles, también alguno de Vox aunque los de Santiago Abascal no secunden esta concentración del PP, los españoles muestran su frontal rechazo a una Ley de Amnistía que, como reciente novedad, perdonará delitos de terrorismo incluso con sentencia condenatorias en firme. Concretamente, aquellos casos de terrorismo "que no supongan una vulneración grave de derechos" -en palabras del ministro Félix Bolaños-, como si algún caso de terrorismo no los vulnerase y fuera 'bueno'.

Así está la plaza de España.



Todos unidos por #UnaEspañaFuerte 🇪🇸 pic.twitter.com/9v4PbzNGw2 — NNGG España 🇪🇸 (@NNGG_Es) January 28, 2024

"Amnistía no", "Sánchez aléjate del Partido Comunista Chino", "enfrente un Gobierno débil" y muchos otros carteles también en inglés como "No Justice without accountability" ("No hay justicia sin rendición de cuentas", en español), ambientan esta jornada de protesta contra Sánchez pero también con música que distiende la concentración.

Demostración de fuerza de los barones

En este marco, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, rodeado de sus vicesecretarios y protagonistas barones y líderes territoriales del PP, se perfilará como la alternativa sólida al Gobierno de Pedro Sánchez. Aparte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está ejerciendo de anfitriona, todos los presidentes autonómicos del PP confirmaron su asistencia a la concentración Juanma Moreno (Andalucía), Alfonso Fernández Mañueco (CyL), Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares), María Guardiola (Extremadura), Fernando López Miras (Murcia), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana) y Gonzalo Capellán (La Rioja). Los presidentes del PP en el País Vasco, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Asturias, Javier de Andrés, Paco Núñez, Alejandro Fernández, Javier García y Álvaro Queipo, respectivamente, también tenían intención de acudir, así como el expresidente José María Aznar.

La cuarta, ahora sin Vox

La de hoy se trata de la cuarta protesta contra la amnistía y las negociaciones de Sánchez con los independentistas que organiza el PP. La primera tuvo lugar en la madrileña plaza de Felipe II el pasado 24 de septiembre. El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Y volvió a salir a la calle el 3 de diciembre en el Templo de Debod de Madrid, pocos días antes la celebración del aniversario de la Constitución.

Mientras, esta vez Vox no está. El secretario general de ese partido, Ignacio Garriga, avanzó que los de Abascal no acudirán a la Plaza de España, tras anunciar la ruptura de relaciones con el PP nacional de Feijóo arguyendo la negativa de los 'populares' a armar una estrategia conjunta contra el Gobierno de Sánchez por sus pactos con los independentistas.