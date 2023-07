Estupor en Bruselas con Sánchez: su batalla personal acaba en un lío europeo

"Nunca se había visto nada así aquí. Va por libre", confiesa a ESdiario un veterano funcionario español con destino en el aparato de la Comisión Europea. El enfado en Bruselas con la actitud de Pedro Sánchez en la cumbre de apertura de la presidencia española de turno de la UE -añadida además a la importante bilateral con las naciones de Latinoamárica y Caribe- no se oculta en estas últimas horas en los pasillos de la capital comunitaria.

Porque no han sido ni una ni dos, sino tres, los "líos", "extravagancias" o "rarezas" que Pedro Sánchez y el PSOE han protagonizado desde que el lunes arrancara esta primera cumbre de la UE con sello español. Una ruptura increíble del protocolo, una inusual rectificación pública de la Comisión Europea al medio más afin al Gobierno y un rocambolesco plantón de Sánchez a Úrsula Von del Leyen, Charles Michel, al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la cúpula de la CELAC (la asociación de los países latinoamericanos y caribeños) son este miércoles la comidilla en la Europa institucional.

Los diplomáticos acreditados en Bruselas, que estaban advertidos desde el lunes de la incómoda llegada de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, non grata en la UE, estaban advertidos del protocolo decidido para la ocasión. Corrección y educación, sí. Pero frialdad.

La efusividad de Sánchez con Delcy ha dejado perplejos a la mayoría de diplomáticos europeos acreditados en Bruselas.

Visible fue esta actitud de Von der Leyen y Michel en la recepción a la número dos de Nicolás Maduro. Y ahí Sánchez sorprendió a propios y extraños, saliendose de la fila y plantando dos besos que ni siquera Rodríguez esperaba como muestra su incomodidad en las imágenes.

Después llegó el burdo intento de implicar a Bruselas, a Von der Leyen, en la campaña electoral. Vía El País, pero alimentado el bulo por el propio presidente socialista del Senado, Ánder Gil. La propia directora de comunicación de la Comisión ha salido al desmentido, para bochorno del Gobierno.

We categorically deny any statements attributed to President von der Leyen in this article.



This is simply not true and we wish to clearly set the record straight.



The European Commission was never approached for a reaction for this article. https://t.co/U8fCtxO5Dy