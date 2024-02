El repaso del líder del PP catalán a Aragonès por la sequía: “suspenso en agua”

“¿Cómo es posible que una de las regiones más prósperas de Europa se esté introduciendo en escenarios más típicos de las sociedades subdesarrolladas?”, denuncia Alejandro Fernández

Por un momento en Cataluña no se debate sólo del eterno tema de la amnistía y el procés. La sequía ha entrado de lleno en la agenda de los políticos políticos catalanes y ha sacado las vergüenzas de sus dirigentes, obligados ahora a pedir agua al resto de España. Uno de los que ha retratado esta situación es el presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, en un minuto letal en el Parlament que deja mudo al presidente Pere Aragonès.

“¿Tiene usted la culpa de que no llueva? Evidentemente no ¿Tiene usted la responsabilidad de una política errática, de falta de previsión y sin decisiones estratégicas? Rotundamente sí”, empieza el líder del PP catalán a Pere Aragonès. “Lo han hecho ustedes tan rematadamente mal que tal vez sea cierto que a estas alturas de la de la película ya no nos quede otra que traer agua en barcos desde otros lugares de España”, continúa Alejandro Fernández.

El portavoz del PP se pregunta ante Pere Aragonès “¿Cómo es posible que una de las regiones más prósperas de Europa se esté introduciendo en escenarios más típicos de las sociedades subdesarrolladas? ¿Son ustedes conscientes del daño que le están haciendo al turismo, a la industria y a la agricultura catalanas?”.

“No han hecho nada bien. Y nada es nada. Suspenso en desoladoras, suspenso en reutilización del agua, suspenso en infraestructuras de conexión. Una década perdida también en gestión del agua”, indica Alejandro Fernández al presidente de la Generalitat de Cataluña, recordando que “en España hay agua suficiente para todos si hacemos las cosas bien con cabeza y no con las vísceras”.

Alejandro Fernández insta a Aragonès a “afrontar de una vez las infraestructuras necesarias sin miedo y superar la retórica anticuada contra los operadores público privados. Evite los conflictos ideológicos con otros lugares de España también sin miedo. Y si hace esto tendrá nuestro apoyo”.

“Pero mucho me temo que no lo harán, porque para ustedes eso sería poco menos que reconocer que han estado hundiendo y perdiendo el tiempo durante más de una década en Cataluña con sus obsesiones procesistas en lugar de gobernar para todos”, concluye el líder del PP en Cataluña.