Yolanda Díaz no se muerde la lengua: ataca a Podemos y les acusa de mentirosos

La líder de Sumar afirma que no es verdad que las diferencias con Podemos sean en torno a las primarias y les pide explicaciones por faltar en un día "tan importante y alegre" para España.

La protagonista política del fin de semana, Yolanda Díaz, ha dado sus primeras impresiones tras el acto de este domingo del nuevo proyecto que encabeza y con el que asegura se convertirá en la primera presidenta del Gobierno de España. Arropada en el interior por unas 500 personas y en el exterior por unas 2.000 (según la organización), Díaz oficializó lo que era un secreto a voces finalmente sin sus compañeros, o excompañeros ahora mismo, de Unidas Podemos.

Era la polémica de la previa, la no presencia de la formación morada de la que formaba parte hasta hace nada la propia Yolanda Díaz. La actual secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, así como varios representantes de los morados, habían insistido y puesto como condición para acudir al evento acordar un pacto para celebrar unas primarias. Sin embargo, la propia Yolanda Díaz ha asegurado que las diferencias no son en relación a ese hecho.

Yolanda Díaz acusa de mentir a Podemos

Este lunes, horas después de lo sucedido en el madrileño polideportivo de Magariños, Yolanda Díaz ha querido dejar claro de quién es la culpa, ha vuelto a atacar a la formación morada y ha afirmado que si alguien tiene que dar explicaciones no es Sumar, si no los que faltaron a la cita.

Yolanda Díaz: "Sumar sigue caminando y nos encantaría que esta formación política se ensanche mucho más. Quien dijo ayer que no, no fue 'Sumar', fueron los que han faltado y creo que tienen que explicarlo".



Además, el ataque de la ministra de Trabajo no ha acabado ahí, y les ha acusado de mentirosos: "No es verdad que tengamos diferencias en torno a las primarias, desde el principio lo he dicho. Tienen que ser Podemos los que expliquen por qué en un día tan importante y alegre para España no estuvieron presentes". Díaz también ha confesado que fue precisamente Pablo Iglesias la persona a la que primero le contó la idea del nacimiento de Sumar.

Yolanda Díaz: "La primera persona a la que le comenté el nacimiento y creación de 'Sumar' fue a Pablo Iglesias"



Preguntada por el motivo que hace imposible ese acuerdo con el partido morado, ha defendido que desde Sumar "nadie" ha pedido condiciones para asistir al acto de ayer, al que estaba invitado "todo el mundo" y al que le hubiera gustado que asistiera la cúpula de Podemos. Al mismo tiempo, ha agradecido su presencia a los partidos que sí estuvieron.

Yolanda Díaz: "Lo tienen que resolver ellos. Me hubiera encantado que Podemos hubiera estado aquí, pero lo han decidido, han quedado fuera"



Además, en esta entrevista en TVE, la vicepresidenta segunda ha respondido de manera enigmática cuando le han preguntado cómo encajaría Podemos en Sumar: "Los partidos han de estar, pero no tienen que ser". Después ha rechazado este lunes que Suma vaya a ser una "sopa de siglas" y ha reivindicado que es un movimiento ciudadano "completamente autónomo" y "no subalterno" de ningún otro partido.