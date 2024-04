Koldo, Begoña y Delcy, los tres nombres del sanchismo que ni Franco puede tapar

ESdiario adelantó los negocios de la mujer de Sánchez con el empresario Carlos Barrabés, que montó su máster. Koldo reconoce que bajaron maletas de Venezuela en Barajas

Por mucho que el sanchismo haya dado la orden al equipo de opinión sincronizada de ponerse a hablar de Franco o de Ayuso o que el ministro Óscar Puente saque sus listas negras de periodistas y medios, Pedro Sánchez no puede tapar el escándalo que cada vez crece más y que tiene tres nombres propios que quitan el sueño en el colchón de Moncloa: Koldo García, Delcy Rodríguez y Begoña Gómez.

En Moncloa se despertaban con la entrevista de El Mundo a Koldo García donde el ex mano derecha de José Luis Ábalos intenta exculparse a él y a su ex jefe –“el puto amo”, como define a Ábalos- señalando que todo lo hizo por ayudar, pero apuntando a sus relaciones con nada menos que cuatro ministerios y cinco comunidades autónomas.

El propio Koldo García revela en El Mundo que recomendó la empresa investigada y que hablaba directamente con el ministro de Política Territorial y entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. También que contactó con el gobierno de Baleares de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, que le facilitó un enlace para contratar con la empresa.

Ahí no quedan las aclaraciones de Koldo García, lo más gordo lo cuenta sobre el caso de Delcy Rodríguez -vicepresidenta de Venezuela y acusada de narcotráfico- que se entrevistó con José Luis Ábalos en Barajas. Koldo García admite que subieron y bajaron maletas pero no dice el contenido, sólo que oro no era porque si no pesaría mucho ¿Billetes? Además, insinúa que la polémica reunión “sirvió para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela” y que “no quiero hablar ni muerto”.

Y, en tercer lugar, el último nombre que acorrala al sanchismo está muy cerca del presidente: su esposa Begoña Gómez. El Confidencial desvela que Begoña Gómez ayudó a dos empresas privadas a conseguir una adjudicación del Gobierno en mitad de la pandemia. Mandó un escrito para dar apoyo a una UTE que se presentó a una licitación de 7,7 millones de euros del Ministerio de Economía y se llevó el contrato. Luego uno de los empresarios montó un máster y contrató a la mujer de Sánchez para dirigirlo. Un caso de favores que ni Franco o el novio de Ayuso pueden tapar.

ESdiario adelantó los negocios de Begoña Gómez

ESdiario ya adelantó que Carlos Barrabés, presidente de Grupo Barrabés, tenía lazos de negocios con Begoña Gómez. Los dirigentes del grupo, que comparten cátedra con la mujer del presidente, aumentaron la facturación al Gobierno de Sánchez que creció exponencialmente en paralelo: 20 millones desde 2018.

Asimismo, ESdiario publica que la cátedra de Begoña Gómez tiene negocios con el grupo Quirón, al que el PSOE acusa de negociar con el novio de Ayuso, pero al que también el Gobierno de Pedro Sánchez habría inyectado 80 millones de euros.