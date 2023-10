Yolanda Díaz enfada a los madrileños con su última afirmación y las redes arden

Dos anécdotas, una faltando a la región capitalina y otra sobre su reunión con el fugado Puigdemont y las madres del colegio de su hija, levantan una ola de críticas hacia la líder de Sumar.

Que Yolanda Díaz vive en una especie de realidad paralela es un hecho que cada día se afianza más escuchando sus declaraciones. De los creadores del cohete de los ricos para escapar de la Tierra ahora llega Madrid no tiene horizonte…porque no tiene mar. Sí, esto ha dicho la vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Trabajo del Gobierno de España. La cosa no acaba ahí y asegura que, cuando lleva a su hija a su colegio en Madrid, las madres le dan las gracias por reunirse con Puigdemont en Bruselas. Difícil de creer cuanto menos.

Díaz se ha vuelto a cubrir de gloria. Esta vez durante el foro organizado por el periódico La Vanguardia. Allí, entre soflamas políticas y análisis varios, ha soltado un par de esas frases propias de la líder de Sumar que han llamado poderosamente la atención. Parece que tantas apariciones públicas han acabado con el repertorio de la política gallega, que para buscar símiles y metáforas no deja de hacer el ridículo.

La primera ha sido sobre Madrid y su horizonte con unas palabras que no han gustado, como es lógico, a muchos madrileños. Y es que, Yolanda Díaz ha explicado que cuando su hija llegó a Madrid desde Galicia y hablaba del horizonte a sus compañeras (sí, compañeros varones parece que no tiene), estas no sabían bien de qué les hablaba. “Ustedes (Barcelona) tienen el Mediterráneo. Levantan la mirada y ven el horizonte”, explicaba la máxima dirigente de Sumar. Todo ello para rematar el símil que quería hacer: “Mirar al horizonte es la clave para poder cambiar la vida de la gente”.

Dice Yolanda Díaz que los niños de Madrid desconocen lo que es el horizonte y solo lo saben los que viven en el mar porque lo ven



Vamos que en Madrid no hay horizonte



No se pueden decir mas sandeces en menos tiempo pic.twitter.com/4LPbMhr40b — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) October 5, 2023

Las redes, en especial X (antiguo Twitter), se han llenado de comentarios de usuarios sobre lo sucedido. Una ola de críticas han vuelto a caer sobre la líder de Sumar que a veces parece olvidar que en Madrid también tiene que ganar votantes. Y no pocos.

Las madres le dan las gracias por reunirse con Puigdemont

Cuando la cosa parece que no puede ir a más a la ministra se le ocurre otra cosa para no decepcionar. Ahora con el fugado Puigdemont, al que fue a visitar escondida en el último vuelo hacia Bruselas del día anterior y que después posaba tan alegre con el prófugo de la justicia entre los muros del Parlamento europeo.

Pues bien, Yolanda Díaz ha asegurado que cuando lleva a su hija al colegio (sí, en Madrid) las madres le paran para darle las gracias por “lo que está haciendo”. El entrevistador sorprendido le pregunta para confirmar sobre lo que estaban hablando: “¿Por la foto con Puigdemont?”, a lo que la vicepresidenta segunda afirma: “Si. si… y es en Madrid”, como dándole relevancia a que se lo dicen en la capital donde probablemente la figura de Puigdemont, en general, no es muy querida.