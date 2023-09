Los desvaríos de Yolanda Díaz con los ricos, los cohetes y su huida de la Tierra

Las palabras de la vicepresidenta en un acto de Sumar sobre el plan 'B' de los ricos para huir de nuestro planeta, porque "se está yendo al carajo", no han pasado desapercibidas.

El fin de semana ha estado marcado sin duda por esa multitudinaria manifestación organizada por el Partido Popular para protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y especialmente sus concesiones al independentismo. Sin embargo, no es el único momento del fin de semana que se ha hecho viral. Y es que, Yolanda Díaz también se ha convertido en las últimas horas en protagonista, especialmente en las redes sociales.

La líder de Sumar ha vuelto a dar el cante en su último mitin por unas llamativas declaraciones más propias de un amante de las teorías de la conspiración que de un político serio y que aspira a presidir un país. La también vicepresidenta ha sorprendido a propios y extraños afirmando que como la Tierra “se está yendo al carajo”, los ricos tienen un plan B, diseñado por ellos y para ellos, con el que están creando naves espaciales para poder huir de nuestro planeta.

“Las élites tecnológicas muy ricas son conscientes que el mundo se va al carajo. Están diseñando un ‘plan B’ para ponerse a salvo y escapar de la tierra en cohetes espaciales”.



Se le ha ido a Yolanda Díaz. 😂

pic.twitter.com/HD9KmYfi27 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 24, 2023

Esas personas inmensamente ricas que dicen que nos vamos al carajo...y como nos vamos al carajo ellos y ellas están preparando un plan B fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. El mundo de los cohetes para escapar de la Tierra. El mundo del metaverso y de sus mansiones fortaleza

Las redes no dan crédito

Unas palabras que no han pasado desapercibidas especialmente en las redes sociales, con el vídeo corriendo como la pólvora y los comentarios al respecto ocupando muchas líneas.

“Es el mundo que no queremos, que la ciudadanía no quiere”, remata la vicepresidenta segunda en funciones. No solo eso, también llama poderosamente la atención la parte en la que Yolanda Díaz habla de que “lo hemos hablado en el grupo de coordinadores”. Desde luego, una charla del todo útil para el futuro de España. Todo ello con un tono conspiranoico que asusta.