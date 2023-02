El PSOE se enreda con sus socios y la reforma del sí es sí se retrasa aún más

Podemos se ha abstenido y ERC y Bildu han votado en contra de tramitar de manera urgente la reforma. Mientras se pelean son más de 500 agresores sexuales beneficiados y 43 excarcelados.

Parece ser que la rebaja de condenas a más de 500 agresores sexuales y la excarcelación de, por el momento, 43 delincuentes sexuales antes de tiempo por culpa de la ley ideada por Irene Montero parecen no ser suficientes para que Unidas Podemos, ERC o Bildu voten a favor de una tramitación urgente de la reforma propuesta por sus socios del PSOE. En el caso de la formación morada, parece ser que el orgullo parece pesar más y aseguran que prefieren tener tiempo para llegar a un acuerdo y hacer una propuesta conjunta.

Es por todo sabidos que los plazos para este tipo de reformas suelen ser ya extensos de por sí y en este caso es más que evidente que urge un cambio rápido. Sin embargo desde la formación morada siguen defendiendo que hay una "voluntad de acuerdo" por parte de su grupo y prefieren esperar. Así lo ha asegurado la portavoz Aina Vidal mientras se celebraba la Junta de Portavoces en la que PSOE, PP y Vox han votado a favor de esa tramitación de urgencia.

"No hay una posibilidad de que esto salga adelante si no está de por medio el ministerio", ha afirmado Vidal, tal y como apuntan en El Independiente. Además de Unidas Podemos, otros bloques como ERC, Más País o los socios de Sánchez, EH Bildu, han votado en contra. El portavoz de estos últimos, Oskar Matute, ha asegurado en rueda de prensa que "las prisas no son buenas y es necesario un acuerdo de socios".

De esta manera, al no haber podido recibir el apoyo necesario demandado esta semana por, por ejemplo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los socialistas tiene dos opciones: promover una convocatoria extraordinaria o esperar al próximo 7 de marzo, que es la fecha natural establecida por el calendario parlamentario. Demasiado tiempo para esperar una reforma más que necesaria para intentar, en la medida de lo posible, frenar esa cascada de rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales.

Todo hace indicar que, al igual que plantearon la reforma sin sus socios de Gobierno, forzaran la máquina y harán esa convocatoria extraordinaria. Si deciden esperar al 7 de marzo, un día antes de una fecha marcada en rojo en el calendario como es el día de la Mujer, sería más que llamativo teniendo en cuenta que ya lo hicieron en su día para reformar el Código Penal para eliminar los delitos de sedición y malversación y así contentar a sus aliados independentistas.

Si finalmente se deciden por la convocatoria extraordinaria y es aceptada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, podría ser el próximo jueves 23 de febrero cuando se abordaría la cuestión en ese pleno extraordinario.