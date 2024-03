Moncloa retuerce un borrador de la Comisión de Venecia para avalar la amnistía

El Gobierno ha recurrido a una nueva mentira para tratar de blanquear su Ley de Amnistía, la que permitió a Pedro Sánchez obtener los votos para su investidura a cambio de borrar los delitos de los políticos que debían respaldarle. En esta ocasión, Moncloa ha presentado un borrador como si fuera el informe final de la Comisión de Venecia, generando titulares que afirmaban un respaldo absoluto. Sin embargo, la realidad es muy diferente: la Comisión dice que no se debe aplicar a individuos concretos y que requiere una reforma de la Constitución.

La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, emitió un informe preliminar que avala en abstracto una hipotética amnistía para la "reconciliación política". Pero aquí está la trampa: en ningún caso puede aplicarse a "individuos específicos". Además, según indica el propio borrador, la ley no debe tramitarse a través de una Proposición de Ley por la vía de urgencia sino que requiere una reforma constitucional previa. Es más, considera que tampoco existe el necesario consenso social y político para llevarla a cabo.

Este borrador se envía a las partes interesadas para que emitan alegaciones u observaciones antes de que la Comisión redacte el informe final que se publicará previsiblemente a mediados de marzo.

Al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, todo eso le ha importado muy poco. En la noche del viernes se apresuró a proclamar en redes sociales: "Lo dijimos nosotros y ahora también la Comisión de Venecia: la amnistía es una herramienta para la reconciliación. Y además cumple con los estándares internacionales. Es impecable y es positiva. Seguimos avanzando".

Muchos medios privados afines al Ejecutivo y otros públicos, como TVE, se apresuraron a dar por válida la interpretación del Gobierno y del PSOE sobre el borrador, que en todo momento fue presentado como el informe final. La televisión pública, sin contrastar la noticia, la lanzó como cierta durante el Telediario.

@rtve se traga el argumentario del PSOE. La comisión de Venecia no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la Ley de amnistía. No avala la ley. Dice que las amnistías bien aplicadas no afectan a la separación de poderes. Manipulación sectaria del #24HorasTVE 👇 pic.twitter.com/o2H5n2qxeL