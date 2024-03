El PP ya prepara una semana fatídica para el PSOE: el 'caso Koldo' y la Amnistía

El próximo jueves 7 de marzo vence el plazo para que el PSOE y Junts pacten el dictamen de la Ley de Amnistía en la Comisión de Justicia. El Gobierno confía en aprobar la Ley en el Congreso.

Un nuevo frente, más bien un déjà vu, se le avecina la próxima semana a un Gobierno cercado por la trama de corrupción 'caso Koldo' que cada día más, en denominación recurrida por los populares, se está convirtiendo en el "caso Pedro Sánchez". El plazo para aprobar la Ley de Amnistía en el Congreso -para su posterior remisión al Senado- expira el próximo jueves 7 de marzo y, por el momento, no hay un acuerdo entre Junts y el PSOE después de que los de Puigdemont, hace un mes, tumbaran la norma en la Cámara Baja con la exigencia de una amnistía "integral" que se extienda a todos los casos de terrorismo y no solo al bueno -el que "no va en contra de los derechos humanos"- como inventó el Ejecutivo de Sánchez.

Fuentes socialistas consultadas por este periódico aseguran, sin embargo, que ante el "hipotético caso" de que la próxima semana los equipos negociadores de Sánchez y Puigdemont no hayan llegado a un punto en común con la Amnistía "se podría solicitar una prórroga adicional", afirman. Un prórroga que ya se une a la solicitada hace unos días y que ha sido fuertemente criticada por el PP.

En todo caso, mantienen las mismas fuentes, el objetivo es aprobar la Ley la próxima semana en el Congreso y pasar al calvario que le espera a la norma en un Senado copado por una mayoría absoluta de los de Feijóo y en el que tratarán de retrasar -lo más posible- su definitiva aprobación. El objetivo es que la Amnistía, junto al caso Koldo, formen parte de la campaña que depararán una elecciones europeas (a inicios del mes de junio) que se convertirán en todo un plebiscito contra el Gobierno de Sánchez al tener que votar todo el censo electoral -como en unas generales-.

El PP ya está perfilando su estrategia contra el PSOE

"Sánchez de cara a la semana que viene tiene dos alternativas: o tira para delante con el proyecto de Ley tal y como está planteado o lo modifica a conveniencia de Puigdemont", aseguran fuentes consultadas del PP, aunque, aseveran, "de esto hablaremos largo y tendido la próxima semana" porque "cada semana afrontamos un escándalo y un nuevo reto para el presidente del Gobierno, para su mantenimiento en el poder".

"Pedro Sánchez ha conformado Gobierno con quienes no quieren favorecer la gobernabilidad de este país, por eso pasan estas cosas", inciden por doquier los populares.

Bajo este difícil contexto para Pedro Sánchez, el PP, al igual que organizó un retiro de dos días en un cigarral de Toledo con su comité de dirección los pasados 12 y 13 de enero, planea convocar a todos sus presidentes autonómicos para coordinar estrategias ante un escenario político sumamente incierto para el Gobierno. El retiro, aún pendiente de confirmación definitiva, está programada para llevarse a cabo entre los días 8 y 9 de este mes en la ciudad de Córdoba, tal y como explican fuentes de los populares consultadas.

En conclusión, "la oposición a Sánchez se la están haciendo la UCO y Puigdemont", inciden a ESdiario con notoria sorna -y satisfacción- fuentes muy cercanas a Feijóo.