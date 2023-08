Sánchez vuela puentes en su regreso, ataca a Feijóo y arrastra al fango al Rey

El presidente en funciones reúne a sus diputados y senadores con un discurso nada conciliador en la víspera del inicio de la legislatura. Y confirma que está dispuesto a todo.

Si había alguna expectiva de que Pedro Sánchez intentara tener altura de miras y lanzar en su reaparición pública un mensaje conciliador, más bien todo lo contrario han escuchado este miércoles los diputados y senadores socialistas. Con un presidente desafiante, ajustando cuentas con el PP e, incluso, arrastrando a Felipe VI al barro que se intuye en los próximos meses.

Sánchez ha reiterado su intención de pedir la confianza del Parlamento para ser reelegido y ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que deje de "presionar" al jefe del Estado ofreciendo una investidura que no tiene apoyos y que sólo está basada en "cábalas mágicas".

El PP sigue sin admitir su fracaso electoral.



Sigue buscando excusas y soluciones imposibles que revelan la total incapacidad de sumar mayorías parlamentarias más allá de la ultraderecha.@sanchezcastejon pic.twitter.com/ihcpWnG7b1 — PSOE (@PSOE) August 16, 2023

Antes de que el Jefe del Estado inicie su ronda de consultas con los representantes de las formaciones políticas, Sánchez ha proclamado ante los diputados y senadores del Grupo Socialista su intención de "solicitar la confianza del Parlamento para conformar un Gobierno progresista que consolide en España los avances".

A su juicio, la alianza de PP y Vox fue derrotada en las elecciones generales del 23 de julio y no cuenta con votos suficientes para lograr la investidura y por ello ha pedido a Feijóo que no "presione" al Rey ofreciéndose para una votación que no va ganar. "Esta no es la hora de presionar al jefe del Estado, ni de cábalas mágicas, es la hora de la democracia parlamentaria", ha recalcado

En este contexto, Sánchez ha reclamado a quienes "presumen de constitucionalistas" aunque parecen serlo sólo "de boquilla" que "cumplan" la Carta Magna y "respeten" su artículo 99, que establece que es al Rey al que corresponde proponer candidato a la Presidencia del Gobierno.

Sánchez ha aprovechado su primera comparecencia en un acto público tras el 23J para hacer un análisis de los resultados electorales y destacar que, a su juicio, el PSOE ganó casi un millón de votos respecto a 2019 por la buena gestión del gobierno de coalición y por la necesidad de consolidar los avances sociales de esta etapa.

Además, ha puesto el énfasis en que esos comicios supusieron "el fracaso rotundo e inequívoco" del tándem PP-Vox y su "proyeto de involución". "Pidieron una mayoría para retroceder y no la obtuvieron, querían imponer la marcha atrás y han quedado apartados", ha apuntado.

Un discurso 'pendenciero'

A su juicio, el PP aún no ha asumido lo que pasó en las elecciones porque es "incapaz" de reconocer la "realidad política, social y territorial de España" y continúa "en estado de 'shock', víctima de su propia propaganda". "Se pueden amañar muchas encuestas pero el voto no se puede amañar. Querían un plebiscito, lo tuvieron y perdieron", ha apostillado.

El fracaso y el aislamiento que achaca al PP se explica, según Sánchez, por que los populares se han "dejado arrastrar por Vox" y lo que Santiago Abascal no logró desde dentro del partido cuando aún lo presidía Mariano Rajoy, lo ha conseguido desde fuera con Feijóo al frente a la formación.

"Vox ha ganado de mano la batalla ideológica al PP", ha aseverado Sánchez, quien ha avisado a este partido de que tiene por delante un "largo camino para decidir qué quiere ser a partir de ahora y a qué derecha europea se quiere parecer". "Y ese camino comienza ya, demostrando si es capaz de entender y de respetar nuestro sistema parlamentario y algo tan básico y tan legítimo como que en España gobierna quien obtiene más apoyos", ha concluido.