Ángel Victor Torres también amenaza a Ayuso para defenderse de Koldo

El Gobierno intenta usar la comisión de investigación en el Congreso como antídoto contra la del Senado. "Si me pisas un pie, yo te piso a ti", viene a decir el ex presidente de Canarias.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres está en el disparadero. Koldo García, principal imputado en el caso que lleva su nombre, le ha señalado: mantuvieron contacto directo durante la pandemia para los contratos de las mascarillas que dieron origen a la trama de corrupción, cuando Torres era presidente de Canarias.

Torres lo niega de forma categórica. De momento es la palabra de uno contra la del otro. Veremos si la UCO tiene algo que decir al respecto. En todo caso, la confesión de Koldo ha dado pie al PP -si es que no lo tenía ya- a pedir que el ex presidente de Canarias comparezca en la Comisión de Investigación del Senado que va a estudiar las implicaciones y ramificiaciones de la ‘Koldotrama’. Es lógico y natural que así sea.

El PP puede exigir explicaciones políticas en la misma medida que un juez las está depurando desde un punto de vista penal

Al aludido no le ha sentado nada bien. Afirma que no tiene inconveniente en ir a declarar al Senado, pero añade que si el PP le cita a él, el PSOE tendrá que llamar a Ayuso y a Feijóo a la del Congreso. "La petición de comparecencia que me hace el Partido Popular era algo esperable y, por tanto, ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia", ha dicho.

Torres niega mediación con Koldo García y avisa que si él tiene que ir a la comisión también lo harán Feijóo y Ayuso https://t.co/leFnK4d7WC — Europa Press (@europapress) April 2, 2024

En todo caso, Torres sigue la misma estrategia de Moncloa y Ferraz: poner todo bajo sospecha, meter en el mismo saco el ‘caso Koldo’, que se investiga judicialmente, y las administraciones gobernadas por el PP durante la pandemia, sobre las que no hay ningún caso abierto. Se trata de sembrar la confusión de tal manera que el único caso parezca uno entre muchos, aunque no exista ningún otro.

Solo hay un caso investigado por el juez: la Koldotrama

Precisamente por eso, la amenaza lanzada por Ángel Víctor Torres se queda en un intento un tanto a la desesperada. El PP puede exigir explicaciones políticas en la misma medida que un juez las está depurando desde un punto de vista penal. En cambio es difícil exigirle explicaciones a alguien que no tiene ningún problema con la ley.

Lo mismo sucede con Begoña Gómez. Las informaciones que han aparecido sobre su relación con algún miembro de la 'koldotrama', así como sus presuntas interferencias en el Gobierno a favor de empresas que de alguna manera invertían en su máster, le colocan en una situación muy incómoda.

Ante eso la estrategia de Moncloa ha sido atacar a Ayuso por lo que haya podido hacer fiscalmente su novio. Ha fabricado un caso de la nada, pidiendo incluso la dimisión de la presidenta por compartir colchón con alguien, un ciudadano particular, que podría haber cometido un delito fiscal. Todos contra Ayuso, todos a generar mucho ruido para que el que hace el caso Koldo casi no se oiga o se disimule.