El Gobierno recula tras contratar a una proetarra para asesorar policías

Jueves de esperpento en el Gobierno. Mientras el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid se deshacía en elogios a Bildu, su homólogo en el País Vasco tenía que enmendar una pifia de colosales proporciones.

La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha suspendido la colaboración con Aitziber Bañuelos -especialista en violencia de género-, quien había impartido un curso a los funcionarios de la administración del Estado en la comunidad vasca una vez que se ha conocido la denuncia formulada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el País Vasco de que Bañuelos había ejercido como portavoz de Gestoras pro-Amnistia a finales de los 90.

Si se confirma esta denuncia de la propia @policia Nacional, inmediatamente Marlaska debe dimitir o quien le colocó en el puesto, Pedro Sánchez, debe cesarle inmediatamente.

Este nuevo escándalo del Gobierno de Sánchez es el precio que pagan a Bildu por blanquear a terroristas. pic.twitter.com/FFVYd7hkBg — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) June 15, 2023

En un comunicado, la Delegación del Gobierno que dirige el socialista Denis Itxaso ha pedido disculpas, en primer lugar a las víctimas del terrorismo, respecto a las cuales el Gobierno ha manifestado "permanentemente" su "profundo respeto y la más alta consideración".

Según ha destacado, hasta la fecha el Sindicato Unificado de Policía no había informado "en ningún momento" a la Delegación sobre la trayectoria de la especialista en violencia de género 15 de junio de 2023. "Lamentamos que los autores de la denuncia, el sindicato policial SUP, no se hayan puesto hasta la fecha en contacto con esta Delegación del Gobierno en el País Vasco para hacernos llegar las circunstancia que denuncian en su nota", ha puntualizado Itxaso.

En este punto, ha precisado que se ha recabado el consejo y asesoramiento de la Universidad del País Vasco para contar con una especialista que pudiese impartir cursos formativos al personal de la Administración General del Estado en los tres territorios vascos, si bien reconoce no haber escrutado el historial de carácter político de la persona que se les recomendó, "al parecer, portavoz de las Gestoras pro-Amnistía (otro de los brazos de ETA) a finales de los 90", ha indicado el delegado del Gobierno.

Con fecha 10 de mayo de 2023, el delegado del Gobierno, mediante carta, procedió a invitar a todo el personal de la Administración General del Estado de los tres Territorios a la formación denominada "Violencias machistas: Breve contextualización. Tipologías. Acoso laboral", la cual se ha llevado a cabo en la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya los días 12 y 15 de junio de 2023, en horario de 9.00 a 13.00 horas.