Ione Belarra destapa su osadía e ignorancia en el ataque a Mercadona

La ministra de Derechos Sociales ha atacado sin argumentos a la cadena de Supermercados de la familia Roig. De manera irresponsable juega con la estabilidad de 90.000 puestos de trabajo.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, no desaprovecha una sola ocasión para demostrarnos que no tiene altura ni preparación ni conocimientos para estar en el Gobierno de España. Sus ataques infundados y sectarios a Mercadona así lo demuestran. No ha tenido el más mínimo problema en jugar de manera irresponsable con la estabilidad de los más de 90.000 puestos de trabajo directos que genera esta empresa.

¡Ojalá muchos más ‘juanes roig’ y muchas menos 'iones belarras'!

La ninistra ha se ha permitido el lujo de llamar “capitalista despiadado” a Juan Roig, el presidente de Mercadona al que acusa de “llenarse los bolsillos” con la excusa de la inflación. “No hay nombre propio por pomposo que sea que esté por encima del derecho de la gente a una alimentación asequible y sana”, ha dicho entre otras muchas barbaridades.

Ignora Belarra, como buena comunista, que la libre competencia es el mejor regulador de precios. Las empresas, los supermercados en este caso, quieren vender y ganar dinero, claro, pero para vender compiten entre ellos en calidad y precio. Cuanta más calidad den a menor precio, más venderán. Es un principio básico de la economía de mercado que tan poco le gusta a la ministra podemita.

Mercadona quiere vender y tiene que competir en precio, servicio y calidad con cientos de competidores que hay en el mercado, desde Carrefour o Lidl hasta Alcampo, Día, Aldi o Ahorramás, pasando por El Árbol, Caprabo, Supersol o Floiz, entre otras muchas empresas del sector. Si Mercadona sube los precios de forma abusiva venderá mucho menos y un buen porcentaje de clientes se irán a cualquier otro de esos supermercados. Es de cajón, cae por su propio peso para cualquiera excepto, al parecer, para los podemitas.

Nadie reprende a Belarra

Prudencia, mesura, rebajar el tono… Eso es lo que le han pedido ministros socialistas como Nadia Calviño o Luis Planas a Belarra. Pero, sinceramente, no basta. Pedro Sánchez debería destituir a una ministra que se permite el lujo de poner en juego la estabilidad de 90.000 puestos de trabajo directos. Pero la realidad es que no puede, está atado de pies y manos por sus pactos. Es así de sencillo.

Mercadona y Juan Roig tendrán sus defectos, claro, y se les puede criticar en aquello que hagan mal. Pero es de justicia reconocer que crea mucho empleo, que aporta 2.000 millones de euros en impuestos a las arcas del Estado y que paga bien a sus empleados:1425 euros brutos al mes para un novato, un 27% más que el salario mínimo (SMI).

