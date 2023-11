Sánchez promete ante el Rey “defender la Constitución”… pero Junts aprieta

El líder del PSOE cumple el trámite ante Felipe VI por tercera vez en un acto muy corto sin elementos religiosos mientras la portavoz de Puigdemont vuelve a insistir en "un referéndum"

Pedro Sánchez ya ha prometido su cargo como presidente del Gobierno ante el rey Felipe VI en la que ha sido su tercera vez después de la moción de censura que le llevó al poder en 2018 y las elecciones de 2019. En una ceremonia muy corta sin ningún símbolo religioso, Pedro Sánchez se ha comprometido a defender la Constitución… Pero sus socios de Junts siguen apretando para que se salte la promesa.

“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros”, es la fórmula que como manda la tradición ha recitado Pedro Sánchez ante el Rey y las principales autoridades del Estado.

El breve acto ha contado con la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, como notaria mayor del Reino -y una de las candidatas a abandonar el Gobierno-, los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, y el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.

Junts sigue amenazando al PSOE

Pero mientras Pedro Sánchez prometía, sus socios de Junts siguen haciendo declaraciones que no le auguran una legislatura fácil. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha vuelto a hablar de “un referéndum acordado con el PSOE” y hasta ha indicado que “debe preguntar sobre la independencia de Cataluña. Si se ha de hacer una consulta, ha de ser esta: independencia sí o independencia no".

"Lo que tenga que defender el PSOE, lo defenderá al PSOE. Además, no nos hemos movido, ni nos vamos a mover. Porque si no, no seríamos Junts per Catalunya, seríamos otra cosa", insiste la portavoz de Carles Puigdemont.