María del Monte podría recibir 200.000 euros por no demandar a Kiko Rivera

Mediaset ha cometido un error de bulto en la batalla judicial contra la cantante de las sevillanes que puede salirle pero que muy caro. ESdiario ha tenido acceso a información determinante.



La reina de las sevillanas puede recibir en unos días una cantidad considerable de dinero en concepto de su Honor e Intimidad Familiar y Personal. María del Monte demandó a Mediaset por vulneración de sus derechos fundamentales. El extinto programa Sálvame en el año 2021 emite una cámara oculta o presuntamente oculta de Kiko Rivera realizada muchos años atrás. Una cámara oculta que fue guardada hasta hace 3 años. En estas declaraciones el hijo de Isabel Pantoja insinúa sobre la vida personal de la que un día fuera gran amiga de su madre.

La mujer de la periodista Inmaculada Casal demanda a Mediaset por esta intromisión en su vida personal y familiar. Y en su honor. Es el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla quien dicta sentencia. A 200.000 euros se condena a la cadena de Fuencarral y sin ambages. Rotundidad en la resolución judicial. Condena en costas a la cadena. La parte demandada interpone el recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla. La sección número 8 ratifica la sentencia de instancia anterior. De nuevo la cadena es condenada en costas. Y no rebaja ni un euro los 200.000 de primera instancia.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla es recurrida en casación ante el Supremo, cúpula del Poder Judicial. En el recurso al que ha tenido acceso ESdiario se acepta la intromisión al Honor e Intimidad Personal y Familiar de la artista pero no están de acuerdo con la cantidad a la que es castigada por aquella cámara oculta emitida.

El error que ha cometido Mediaset en la demanda de María del Monte les augura problemas

Craso error por parte de los recurrentes. El Tribunal Supremo no suele entrar en la valoración de las cantidades que adjudican instancias anteriores. El Alto Tribunal no valora las cantidades. Tan sólo el fondo del asunto. Y este tema no ha sido recurrido. Han sido los 200.000 euros al considerar que está muy inflada la cantidad por lo contado sobre la demandante. María del Monte no quiso demandar a Kiko Rivera. Lo hizo a la plataforma que emitía el contenido vertido por el hijo de Isabel Pantoja.

ESdiario se ha puesto en contacto con el letrado de María del Monte, Javier Lozano. Un profesional del derecho civil y especialista en el artículo 18.1 de la Carta Magna. Honor, Intimidad familiar y personal y propia imagen. El director técnico se halla a la espera de conocer si se admite a trámite el recurso de Mediaset ante el Tribunal Supremo o queda desestimado.

Ahora en exclusiva, este diario adelanta por los motivos anteriormente señalados que no será estimado el recurso y será firme la sentencia que supondrá 200.000 euros en la cuenta bancaria de la persona que hizo de las sevillanas su forma de vida.