El original vídeo que deja a Revilla y RENFE por los suelos: "Igual que en 1953"

Un vídeo del Partido Popular cántabro muestra la cruda realidad de la situación con los trenes en esta región, donde la duración de algunos trayectos es la misma que la de hace 70 años.

Es una evidencia que la gestión de Renfe en ciertas Comunidades Autónomas de nuestro país deja mucho que desear. Podríamos hacer un repaso de todas ellas, mencionando regiones como Madrid o Extremadura, pero nos vamos al norte. En concreto a Cantabria, donde el Partido Popular ha creado un original vídeo para demostrar la situación actual de los trenes en el territorio que actualmente dirige Miguel Ángel Revilla.

Para ello han escogido el trayecto concreto entre Santander y Bilbao, dos ciudades importantes del norte de nuestro país separadas por unos 100 kilómetros. El vídeo arranca en blanco y negro y con una voz en off imitando el tradicional nodo: "Santander, 1953. Ilusionados santanderinos acuden a la estación con tiempo para coger el tren que los llevará a Bilbao. Este fantástico servicio de la Renfe entre Santander y Bilbao es parte de las nuevas mejoras para que los cántabros hagan su trayecto en un tiempo récord de tres horas".

Mientras tanto, de fondo y aún en blanco y negro, se van sucediendo imágenes actuales de la estación santanderina que se mezclan con unos supuestos viajeros de los años 50. En un momento dado se produce el giro, otro narrador recoge las palabras del anterior y afirma: "Un viaje récord... en 1953". Es entonces cuando esos viajeros de épocas pasadas se destapan como actores que están en los andenes para poner en conocimiento del resto de pasajeros un dato realmente llamativo: que la duración del trayecto Santander-Bilbao es el mismo ahora en 2023 que por aquel lejano 1953.

Los trenes y Revilla: malos amigos

70 años de diferencia y el mismo tiempo de trayecto. Desde luego, llamativo. Los populares, que en esta Comunidad encabeza María José Sáenz de Buruaga, quieren hacer ver con este viaje al pasado la inacción de Miguel Ángel Revilla en este tema. Un Revilla que consideran ha dejado estancada a Cantabria y por ello abogan por el cambio.

Últimamente los trenes y Renfe no son sinónimo de buenas noticias para el máximo dirigente de Cantabria. No hay que olvidar el escándalo de los nuevos trenes publicitados a bombo y platillo por el Gobierno y que debido a un error en el diseño no entraban por los túneles tanto en esta región como en Asturias. Una chapuza que trajo "por el camino de la amargura" a Revilla y que provocó un terremoto en la empresa pública de transporte ferrovial.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez