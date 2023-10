Rahola deja mudo a Errejón en un artículo demoledor: "Podredumbre intelectual"

La mediática expolítica independentista sigue ejerciendo de azote intelectual contra la izquierda antisemita tras el brutal ataque de Hamas. Y pone todos los puntos sobre las íes.

Pilar Rahola sigue predicando en el desierto de la izquierda, volcada en sus ataques y críticas a Israel y blanqueando a Hamas. Y tras las manifestaciones de este domingo avaladas por Sumar, Podemos, Más Madrid e IU, Rahola ha estallado en su colaboración habitual con ElNacional.cat.

"Todo lo que ha pasado y las reacciones que mucha de la gente que conozco ha tenido nos vierten a un vacío moral y a una podredumbre intelectual que nos retratan como una sociedad muy enferma. Se ha perdido el sentido de los límites de la humanidad y, en la confusión, el mal puro se ha hecho camino, banalizado por unos, justificado por otros; incluso, en algunos casos, aplaudido", se lamenta.

Hasta que detengamos la masacre, la ocupación y el apartheid.



Hoy en la manifestación por Palestina en Madrid. pic.twitter.com/r7oiW7Tp6M — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 15, 2023

"No reconozco mi país -añade-, ni la civilización a la cual pertenezco, ni reconozco el rostro de muchos amigos. ¿Qué más habría tenido que hacer una ideología perversa, cruenta y terrorífica, para que algunos dejaran las consignas y las pancartas y, sencillamente, expresaran su dolor? ¿No habían violado a suficientes mujeres, no habían matado a suficientes bebés, no habían masacrado a suficientes familias enteras, no habían cazado suficientes jóvenes como si fueran conejos?"

"¿Qué más habría tendio que hacer la ideología del mal, camuflada bajo una causa que usa y violenta, para que algunos de mis amigos, de mis colegas, de mi sociedad se hubieran horrorizado? ¿A cuánta más gente habría tenido que masacrar Hamás, para que una vida judía valiera la pena?", prosigue una indignada Rahola.

Y es en este punto cuando la tertuliana retrata a los dirigentes que, como Íñigo Errejón y Mónica García, se plantaron este domingo en las marchas contra Israel.

Miles hoy en Madrid.

Palestina no está sola. pic.twitter.com/2nuTAhcTCv — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 15, 2023

"Al fin y al cabo, la mayoría de todos estos que levantan la bandera palestina a diestro y siniestro, y claman contra el Estado de Israel, convertido en el monstruo de todas las monstruosidades, nunca se han preocupado por el sufrimiento de los ciudadanos del Yemen, o de las mujeres de Afganistán, o de los torturados pueblos del Sahel, o de entender el enorme sufrimiento que también acumula el pueblo de Israel", critica.

Y concluye Rahola: "Hamás es Stalin, es Hitler, es el Daesh, es el mal. Y es un mal que nos amenaza a todos. La ceguera de los que banalizan, justifican o los aplauden nos dejará ciegos a todos. No hay una causa palestina y una israelí, aunque hay un conflicto endémico y complejo".