Yolanda Díaz muerde el polvo defendiendo a Sánchez en su polémica con Milei

La vicepresidenta acusa al PP de ponerse del lado del presidente argentino y el empobrecimiento y le recuerdan que Óscar Puente insultó primero y que Argentina lleva años en crisis

La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, salió en defensa de Pedro Sánchez después del demoledor comunicado del gobierno argentino de Javier Milei tras los insultos recibidos por Óscar Puente. A Yolanda Díaz no se le ocurrió mejor cosa que acusar al PP de defender al dirigente argentino y no al Gobierno de Sánchez, sin embargo, se le ha vuelto como un boomerang y le ha atizado sin contemplación.

En concreto, tras acusar el ministro Óscar Puente a Javier Milei de “tomar sustancias” y enviar el gobierno de Argentina un duro comunicado, Yolanda Díaz contestaba con unas declaraciones donde indica que “para sorpresa de nadie, entre el Gobierno español del crecimiento económico y el reparto de la riqueza y el Gobierno argentino de la recesión y el empobrecimiento masivo, el PP se pone del lado de Milei y no de nuestro país”.

Sin embargo, la líder de Sumar sólo ha logrado ser objeto de mofas, entre otras cosas porque obvia datos importantes como que el que empezó esta crisis diplomática fue su compañero Óscar Puente, y porque la crisis de Argentina se lleva arrastrando de hace años de kirchnerismo, no es algo que haya llegado con Milei.

“¿Por qué el PP iba a apoyar a un ministro que llama drogadicto al presidente de otro país? ¿Por qué sólo te ha preocupado la situación económica de Argentina desde que gobierna Milei?”, preguntan a Yolanda Díaz. “Pero vamos a ver, el empobrecimiento masivo es por llevar décadas aplicando vuestras políticas… Es que no me jodas, que no lleva Milei ni medio año. Y encima un ministro español lo ha llamado drogadicto, ¿cómo va nadie a apoyar eso”, apuntan a la líder de Sumar.