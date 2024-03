“Ahora tocaba el novio”: Ayuso responde a la nueva campaña de acoso sanchista

“Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años y no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid”, señala la presidenta madrileña ante la denuncia de Hacienda a su pareja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido a las informaciones de que su actual pareja, Alberto González Amador, habría defraudado 350.000 euros a Hacienda y estaría denunciado por la Fiscalía por ello. La dirigente madrileña ha situado estas noticias, que salen justo cuando el PSOE está inmerso en el escándalo del caso Koldo, en una nueva campaña sanchista contra ella.

“Ahora tocaba el novio” ha indicado Ayuso sobre la nueva estrategia de Moncloa y Ferraz, que tiene a todos los dirigentes socialistas y al equipo de opinión sincronizada moviendo la información y exigiendo explicaciones a la presidenta de Madrid por un asunto de su pareja que además se produjo antes de iniciar su relación.

La dirigente del PP ha señalado que su pareja “lo que está haciendo es afrontar una inspección de Hacienda que a lo mejor los ciudadanos no saben de qué va, pero cualquier empresa o autónomo sabe que Hacienda hace una acusación y él tiene se tiene que defender”. “Esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid”, ha subrayado Isabel Díaz Ayuso.

El que no haya vinculación ninguna con la gestión de Ayuso no ha sido obstáculo para que el PSOE intente colgar el sambenito a la presidenta de Madrid sobre la deuda que reclama Hacienda a su novio. Ese mismo PSOE que hace una semana calificaba de "calumnia" y que "en política no todo vale" las informaciones de las reuniones de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, con Víctor de Aldama y con Globalia.