Líder de agricultores en protesta: “Ni Sánchez ni el ministro nos hacen caso"

Luis Cortés asegura a ESdiario que los agricultores españoles "son más sensibles" que los franceses y que van a intentar "ser contundentes" sin que haya un "desabastecimiento" generalizado.

No solo contra la imperante burocracia y permitida por la Unión Europea competencia desleal están en lucha los agricultores y ganaderos de toda España. También contra las incumplidas promesas del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo venimos contando en ESdiario. España vive el tercer día de movilizaciones por parte de unos trabajadores del campo que han vuelto a sacar sus tractores a las carreteras de nuestro país para reclamar mejores condiciones para su profesión.

En cuanto a la situación del sector primario en España, Luis Cortés, coordinador estatal de la asociación de agricultores españoles Unión de Uniones, explica en entrevista con ESdiario que "es muy complicada porque estamos dentro de la Unión Europea pero tenemos, además, problemas añadidos. Tenemos una situación climatológica de sequía. Los tres últimos años estamos padeciendo una sequía impresionante. Y a esto hay que añadirle la política de la Unión Europea de una protección medioambiental diseñada desde un despacho que no tiene muchas veces nada que ver con la realidad del campo, con lo que pisamos los agricultores, pues está poniendo los agricultores en una situación muy crítica que está llevando a cabo que nuestras posiciones no sean rentables y no seamos capaces de competir con productos que se que se importan de países terceros", sintetiza a este periódico.

"La política agraria establece que los cultivos permanentes pueden tener una cubierta vegetal y me ponen la misma exigencia a un cultivo permanente en Asturias y en Andalucía. La pregunta es, ¿se parece la climatología en Asturias a Andalucía para que usted le haga la misma obligación medioambiental? O sea, ¿quién ha sido el que ha diseñado esta política? Pues alguien que no conoce el campo", asevera a ESdiario el agricultor.

La "preocupante" afirmación de Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha prometido este miércoles "fortalecer" la Ley de la Cadena Alimentaria para ayudar a los agricultores y ganaderos. Ante estas palabras del presidente del Gobierno, el coordinador estatal de la asociación de agricultores españoles Unión de Uniones, subraya que "hizo una afirmación que debería ser preocupante" porque "dice que va a poner en marcha una medida en la Ley de la Cadena Alimentaria para que el agricultor no venda pérdidas" entonces "viene a reconocer implícitamente que, efectivamente, que estamos vendiendo a pérdida". Algo que, precisamente, es ilegal en España.

"Es muy triste que la agricultura, que es un trabajo duro, de muchísimas horas a la intemperie, que arriesgamos muchísimo capital para poder trabajar y que encima tengamos que vender a pérdidas", se lamenta a ESdiario Luis Cortés.

No controlan los agricultores, además, gran parte de los costes de producción. "El salario mínimo interprofesional me lo suben por real decreto, el precio de los combustibles me lo pone el monopolio, el precio de los fertilizantes el monopolio, los impuestos el Gobierno. Yo no controlo ninguno de mis costes de producción y el de los productos de la venta tampoco", asegura a este periódico.

Las reinvindicaciones de los agricultores

Son muchas las reinvindicaciones del sector primario. Pero se pueden resumir en tres grandes bloques.

"El primero es la política agraria comunitaria, este diseño que han hecho de la política agraria tiene dos defectos que la hacen inviable: la burocracia y una política que no es agraria sino de imposiciones", explica.

"El segundo gran bloque son los acuerdos de comercio con países terceros: me están imponiendo a mí unas condiciones de producción y esas mismas condiciones no se exigen para países de terceros", es decir, critican los agricultores y ganaderos una evidente competencia desleal con países extracomunitarios.

"El último punto que estamos pidiendo y exigiendo, que también lo dijo Pedro Sánchez, es la mejora de la Cadena Alimentaria para que el agricultor pueda repercutir en el precio final del producto que vende los costes de producción para que no vendamos a pérdidas porque es ilegal en España vender a pérdidas y a nosotros se nos está obligando", asevera Luis Cortés a ESdiario.

Intentarán que no haya desabastecimientos

"Claro que la opinión pública está con los agricultores, somos los que les damos de comer todos los días. Y cuando realmente explica lo que se están haciendo con nosotros es cuando hay un entendimiento", aprecia el agricultor entrevistado. Aunque reconoce que "todos sabemos que supone un trastorno y a nadie le gusta estar ahí parados tres horas", afirma.

En este sentido, Luis Cortés explica que "hay que ser muy cuidadoso en los cortes de carretera, hacerlos con conocimiento de que tú puedes cortar la carrera, pero cada poco tiempo tienes que dejar pasar para que nadie esté allí más de 15 o 20 minutos. Por eso la manifestación del martes la estamos relajando un poquito la estamos aunque vaya a ser contundente", remarca.

"Lo que queremos es que se sensibilice la opinión pública y hacer ver a la gente y hacer ver a la opinión pública que el verdadero responsable es esa persona que está sentada en su ministerio en Atocha", sentencia a ESdiario en clara referencia al ministro de agricultura Luis Planas.

"Pedimos perdón a los que estén en la cartera pero que se sepa que vamos a intentar causar el menor trastorno posible a los a los que circulan, pero tenemos que ser contundentes porque si no este ministro nos toma por el pito sereno", concluye a este periódico.