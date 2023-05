Calviño, comprometida...hasta cierto punto: se niega a ir en las listas del PSOE

La ministra y vicepresidenta segunda confirma que se presentará de nuevo como independiente aunque Pedro Sánchez cierre filas en momentos complicados tras el batacazo en las autonómicas.

Aunque algunos seguramente no lo recuerden o incluso no lo sepan, Nadia Calviño no forma parte del PSOE. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital está oficialmente considerada una política independiente vinculada, eso sí, a los socialistas. Con esta etiqueta se presentó a las elecciones de 2019 y ahora en 2023 volverá a repetir la fórmula.

La diferencia es que la situación no es la misma. En esta ocasión el detalle es que, ante el duro golpe de realidad al socialismo en estas elecciones autonómicas y municipales que acaban de celebrarse, Calviño renuncia a dar un paso más allá y no acudirá en las listas del PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados.

Por lo tanto, la también actual vicepresidenta segunda reniega de la más que posible petición de cierre de filas que hará Pedro Sánchez de cara a esos próximos comicios del 23 de julio ante un momento tan delicado. Y es que el presidente del Gobierno, que precisamente este miércoles se reúne en el Congreso con los diputados y senadores socialistas tras las autonómicas y municipales, pedirá un esfuerzo adicional a sus personas de confianza, entre ellas, la propia encargada de Economía en el Ejecutivo. Sin embargo encontrará una respuesta negativa.

🔴 Nadia Calviño [@NadiaCalvino], vicepresidenta primera i ministra Afers Econòmics [@_minecogob]: "Jo no aniré a les llistes. No hi he anat mai"#ElsMatinsTV3



▶ https://t.co/FKU7r5n49X pic.twitter.com/DeBSmwjeco — Els matins TV3 (@elsmatins) May 31, 2023

Eso sí, en caso de ganar las generales y “a toro pasado”, la cosa cambia y afirma que no tendría problema en acudir a la llamada de Sánchez. Todo esto lo ha afirmado la propia Nadia Calviño en una entrevista en TV3, donde se ha defendido asegurando que su compromiso no tiene nada que ver con estar en unas listas o no.

“Nunca he estado en las listas”, ha remarcado la ministra, para después afirmar que eso no ha menoscabado su compromiso con el PSOE. Sin embargo, ese compromiso no parece suficiente como para hacer ese esfuerzo y acudir en unas listas que podrían marcar las diferencias. Más teniendo en cuenta que sacar un escaño más o menos puede resultar clave para revalidar su presencia en el caso de unos…o conseguir asaltar la Moncloa y echar a Sánchez en el caso de otros.