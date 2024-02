9 bufés para comer sin límite y a buen precio en Madrid

Comida oriental, mexicana, argentina, italiana… En la capital existen restaurantes muy variados en los que puedes comer todo lo que quieras por un precio cerrado

¿Qué tendrán los bufés para despertar nuestro apetito? O, mejor dicho, nuestras ansias por comer, porque, incluso quien no acostumbra a empezar el día más que con un café, acaba por “picar” y meterse entre pecho y espalda un desayuno pantagruélico, si el hotel en el que se aloja incluye el desayuno bufé. Puede que no sea la mejor fórmula para mantener la línea, ni tampoco si buscamos cocina de autor, pero si lo que queremos es comer en la cantidad que nos pida el cuerpo, con una calidad razonable, y a buen precio, esta es una magnífica fórmula. Y en Madrid hay una oferta inmensa de este tipo de restaurantes. Repasamos 9 sitios muy variados de los que, desde luego, no saldrás con hambre.

WOK GARDEN: LA FÓRMULA WOK

Hay varias cadenas que ofrecen la “fórmula wok”: muchas entradas y platos que te sirves tú mismo, y en la cantidad que quieras, y luego una zona de wok, en la que seleccionas los ingredientes crudos y te los hacen a la plancha o en wok con la salsa que prefieras. Las entradas son de lo más variado: sushi, tallarines salteados, arroz, rollitos, costillas, pollo frito, langostinos cocidos, mejillones vinagreta, ensaladas de distintos tipos… y en la zona de crudos: pollo, cerdo, ternera, gambas, calamares, pescado, y todo tipo de verduras y setas. Por supuesto, postres: fruta, pasteles, helados… Para beber: refrescos ilimitados, o 2 cervezas por persona. La calidad, evidentemente no es “top, top”, pero es más que digno, y el precio es imbatible.

Horarios: Todos los días, de 13:00 a 16:30, y de 20:00 a 24:00

Precios: L a V comidas: 16,25€, y cenas: 18,75€. De viernes noche a domingo y festivos: 22,50€. Niños hasta 8 años: 10,25€. Menores de 3 años: gratis.

Avenida de Europa, 2 (Centro Comercial Alcorcón Oeste). También en los centros comerciales Isla Azul, La Gavia y Parque Sur.

RUNNING SUSHI: EL SISTEMA KAITEN

Los “kaiten” nacieron en Japón en 1958 gracias al ingenio de un avispado cocinero llamado Yoshiaki Shiraishi, que aplicó un mecanismo típico de las fábricas a su restaurante, para ahorrarse el servicio de camareros. En los “kaiten” (que en japonés podría traducirse como “rotar” o “girar”), los platos de comida pasan en una cinta que discurre al lado de las mesas y por la barra, de la que los clientes van cogiendo lo que quieren. La verdad es que, en Japón, estos locales no suelen tener un precio cerrado, y los platos tienen un precio en función de su color o forma, pero en Madrid, la cadena “Running Sushi” ofrece la posibilidad de comer todo lo que uno quiera, durante un tiempo limitado, a un precio único. Hay de todo: nigiris, makis, sopas, arroces, fideos de distintos tipos, tempuras, gyozas, ensaladas, brochetas, platos de pollo, takoyaki, baos… y también frutas y postres. Aquí, las bebidas se pagan aparte.

Precios: L a V comidas: 14,95€: Noches y fines de semana y festivos: 18,95€

Avenida Monforte de Lemos, 36 (La Vaguada), C/ Princesa, 3 (Plaza de los Cubos), y Hermosilla, 103.

SHI SHANG: ASIÁTICO Y VEGANO

Este local, ubicado en el centro de Madrid, es muy conocido por la comunidad vegetariana y vegana, porque lleva años ofreciendo platos sin carne al alcance de todos los bolsillos. En pocas palabras: es el típico bufet asiático, pero en el que todos los platos son a base de vegetales. Sushi (de pepino, calabaza, zanahoria, aguacate…), pastas, verduras, tofu, “no gambas”, “no pollo”, ensaladas, frutas, postres…

Precios: L a V comidas: 11,50€, cenas: 12,95€. Fines de semana y festivos: 13,50€

Niños hasta 8 años: gratis. Bebidas no incluidas.

Calle Concepción Arenal, 3

GINZA: EN MESA, Y A LA CARTA

Es la fórmula más sofisticada (y cara) de esta selección. En lugar de tener que levantarse a por la comida, aquí los camareros sirven en la mesa. Se puede elegir los platos de una amplia carta, y te los llevan de dos en dos, aunque se puede pedir todas las veces que uno desee (en una hora y media). Hay un par de opciones que están limitadas a 1 unidad por persona (el nigiri de foie caramelizado y el de vieiras), pero, si se quieres pedir más, sólo se cobra a 2€ el plato adicional. Para evitar el desperdicio, cobran 3€ por cada 150 gramos de comida no consumida, que donan a la ONG “Acción contra el hambre”. Bebidas no incluidas en el precio.

Precio: 33,50€

Calle Velázquez, 47

BRASAYLEÑA: EL RODIZIO BRASILEÑO

Este sistema, típico de Brasil, es el ideal para los amantes de la carne. Se ofrece una selección de entrantes (sopas, ensaladas y guarniciones) dispuestos en bufet, y luego las carnes, que, o van pasando por las mesas en grandes espadones, o tienes que ir a buscar a la parrilla. En el caso de BrasayLeña, las carnes son servidas en la mesa por los maestros churrasqueros.

El menú más básico, con guarniciones y carnes a voluntad (ternera, cerdo y pollo), cuesta 14,95€ (comidas de L a V), 16,95€ (cenas de D a J), y 19,95€ (fines de semana y festivos). No incluye bebida, ni pan, ni postre.

Plaza Comandante de las Moreras, 3 (al lado del mercado de San Miguel) y en varios centros comerciales.

THE KNIFE: PARRILLA ARGENTINA

Más opciones carnívoras. En este caso, de carne a la parrilla (que para los argentinos, es casi una cuestión de estado). El menú de The Knife incluye una empanada argentina por persona, ensaladas y aperitivos de buffet, patatas fritas y puré de patata, y, por supuesto, los cortes de carne que el comensal desee, repitiendo todas las veces que quiera: Chorizo, morcilla, chinchulines, riñones de vaca, tira de asado, tapa de asado, verdura asada, secreto ibérico, entraña, picaña, colita de cuadril, vacío, matambre a la pizza, pollo deshuesado con miel y mostaza, patatas asadas y provoleta. Para beber, 1 refresco, o 2 cervezas, o 2 aguas, o 2 copas de vino. Además, un postre (panqueques con dulce de leche, flan, lemon pie…), y un café por persona.

Precio: 23,50€ (comidas de L a V), 27,50€ (cenas de D a J), y 34,50€ (fines de semana y festivos)

Calle Arturo Soria, 126 (Centro Comercial Arturo Soria Plaza)

LA FEDERALA: BUFET MEXICANO

Funciona sólo los días de diario de 13:00 a 15:00 y es un sistema mixto: puedes pedir a la carta, o con la fórmula de comer todo lo que quieras a precio fijo, pero, para esta última opción, todos los comensales de la mesa tienen que pedirlo. Sirven los platos de uno en uno (con tortillas de trigo), hasta que te hartes, y, para evitar que la gente pida lo que no puede comerse, cobran 2€ por cada plato que no se termine. El precio incluye un postre por persona. Entre las muchísimas opciones: atún a la diabla, guacamole con totopos, flautas de pollo, chilaquiles verdes o rojos, nachos con todo tipo de toppings, tacos (de pollo al chipotle, cochinita pibil, ropa vieja, fajitas de ternera o pollo, vegetarianos, o carne a la mexicanoa), y distintas guarniciones (frijoles, arroz, pico de gallo, jalapeños y totopos de maíz).

Precio: 14,50€

Calle Arturo Soria, 126 (Centro Comercial Arturo Soria Plaza)

MUERDE LA PASTA: COMIDA ITALIANA A VOLUNTAD

Esta opción es especialmente popular entre familias con niños y público joven, por el tipo de cocina (italiana, evidentemente), porque se ubican en locales muy amplios y, por supuesto, por su precio. Ensaladas, pastas, pizzas, platos gratinados (lasaña, canelones, verduras, pastas rellenas), arroces, patatas… y postres.

L a V comidas: 13,95€, cenas, fines de semana y festivos: 16,95€

Las noches de lunes a jueves ofrecen un menú, a precio reducido: 8,95€.

C/ de los Químicos, 2 (C. C. Gran Plaza 2, Majadahonda), y en muchos otros centros comerciales (Isla Azul, Parque Oeste, Megapark…)

ALL YOU CAN EAT: TAMBIÉN PARA DESAYUNAR

Este es un buffet especial, porque aparte de comidas y cenas, tiene desayunos: huevos fritos o revueltos con bacon, panes de varios tipos, tostadas, quesos y embutidos, cereales, yogures, fruta de temporada, ensaladas, zumos de todo tipo y café y té. Para comidas o cenas, ofrece también una variada selección de platos, como sopas y cremas, ensaladas, pastas y pizzas, pollos asados, alitas, costillas, codillo con chucrut, woks, carnes y pescados, paella, fruta, postres…

Precio: Desayunos: 7,95€. Comidas y cenas L a V hasta las 12:00: 11,95€. Viernes desde las 12:00, fines de semana, festivos y vísperas de festivo: 12,95€

Calle Montera, 17 y Calle Tetuán, 20