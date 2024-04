Wallapop, Vinted y Airbnb obligados a dar los datos de sus vendedores

La normativa fiscal DAC 7 que les obliga afecta a quienes hayan superado 30 transacciones anuales de más de 2.000 euros y busca combatir actividades económicas ocultas en estas plataformas.

Las plataformas como Wallapop, Vinted y Airbnb tienen hasta hoy, 8 de abril, para presentar los detalles de sus vendedores, según lo establecido por la Agencia Tributaria. Esta medida surge tras la aprobación de un real decreto por parte del Consejo de Ministros en enero, que establece normas para que los operadores de plataformas digitales informen sobre los vendedores que realicen más de 30 operaciones de venta de bienes por encima de los 2.000 euros anuales.

Aunque la norma originalmente requería la declaración en enero, este año se ha ampliado el plazo hasta el 8 de abril. Esta regulación, que implementa la DAC 7 y el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de ingresos obtenidos a través de plataformas digitales en la OCDE, afectará a aquellos vendedores que hayan realizado más de 30 transacciones con un valor superior a 2.000 euros en plataformas como Wallapop o Vinted.

Además, la normativa se extiende más allá de los alquileres a corto plazo, incluyendo cualquier forma de arrendamiento, como los alquileres a largo plazo. Por ejemplo, las reservas de Airbnb de 28 noches o más también estarán sujetas a estos requisitos de declaración.

Esto se debe a que es común ocultar actividades económicas de comercio a través de estas plataformas no reguladas hasta ahora. Ante esta situación, los usuarios deben estar atentos a la información proporcionada por Hacienda mientras surgen dudas sobre cómo demostrar la ausencia de enriquecimiento en caso de ser requeridos por compras que superen los límites establecidos.

Wallapop calcula que menos del 1% de sus usuarios estarán afectados

Wallapop estima que menos del 1% de sus usuarios estarán sujetos a las regulaciones de la directiva europea DAC7. Según la plataforma, la mayoría de sus más de 19 millones de usuarios no necesitarán pagar impuestos por las ventas realizadas en Wallapop. Solo un pequeño porcentaje de usuarios, también menos del 1%, se verá afectado por los límites establecidos por la directiva europea en un año típico.

A pesar de la implementación de esta nueva directiva, destinada a promover una colaboración más transparente entre las plataformas y las autoridades fiscales, Wallapop aclara que la forma de tributar por la venta de productos reutilizados no ha cambiado. En general, las ventas de artículos de segunda mano realizadas por particulares no estarán sujetas a impuestos sobre la renta, a menos que generen ganancias. Esto significa que las ventas de artículos personales por parte de particulares no empresariales, por debajo del precio de compra, no serán gravadas con impuestos sobre la renta.

Sin embargo, los profesionales que utilicen Wallapop como plataforma de venta, así como los particulares que obtengan ganancias de sus ventas, deberán informar a Hacienda sobre sus transacciones y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) también enfatiza que la forma de tributar por la venta de artículos reutilizados no ha cambiado significativamente. En el caso de los vendedores particulares, solo deberán tributar por las ventas que superen el precio original del artículo, lo cual es poco común en las transacciones de segunda mano entre particulares.