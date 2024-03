El sector de las telecomunicaciones y sus nuevas inversiones

Las empresas de telecomunicaciones se unen a diferentes proyectos para dar una oportunidad a nuevas iniciativas más innovadoras para el sector que prometen velocidades de conexión como nunca

Las telecomunicaciones en la era digital son el pegamento invisible que une a las sociedades globalizadas. Desde la transmisión de mensajes de texto hasta la comunicación en tiempo real a través de videoconferencias, este campo ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Sin embargo, este progreso no está exento de desafíos.

Los avances en las telecomunicaciones revolucionan la forma en la que interactuamos, trabajamos y nos conectamos con el mundo que nos rodea. La implementación de tecnologías como el 5G abre nuevas fronteras en términos de velocidad y capacidad de transmisión de datos. Está próxima generación de redes móviles promete velocidades de descarga ultrarrápidas y una menor latencia, lo que permitirá una conectividad más fluida para una amplia gama de aplicaciones, desde la conducción autónoma hasta la telemedicina.

Además, la estandarización tecnológica permite que cada vez más empresas se lancen a ofrecer servicios de telecomunicaciones, con lo que los grandes beneficiados son los clientes, que pueden acceder online a un sinfín de comparadores de telefonía donde encontrar los mejores servicios al mejor precio.

Por otro lado, el Internet de las Cosas (IoT) revoluciona la manera en que interactuamos con nuestros entornos cotidianos. Desde los hogares inteligentes hasta las ciudades conectadas, los dispositivos IoT están interconectados, recopilando y compartiendo datos para mejorar la eficiencia y la comodidad. Esta interconexión da lugar a un ecosistema de dispositivos que dependen de una infraestructura de telecomunicaciones sólida y confiable.

Estos dos ámbitos son temas principales en el congreso Mobile World Congress (MWC) celebrado en Barcelona, donde importantes empresas del sector presentan nuevos proyectos revolucionarios destinados a mejorar la vida cotidiana de las personas.

Además, Telefónica está celebrando un siglo marcada por avances y adaptaciones a las nuevas tecnologías emergentes. En este contexto, la compañía ha creado Wayra, su programa de innovación, que consolidará sus iniciativas de inversión en startups después del MWC que se celebrará del 26 al 29 de febrero.

Telefónica ha explicado que esta evolución de Wayra responde a su crecimiento y madurez. Durante los últimos 15 años, Telefónica ha invertido en 1,100 startups, con 530 de ellas aún activas en su cartera y 190 colaborando actualmente con la compañía.

Asimismo, Wayra tiene siete espacios distribuidos por Europa y Latinoamérica. Tener estos equipos permite ayudar globalmente a nuevos negocios que quieran unirse con Telefónica y dar una mayor visibilidad.

Por otro lado, desde su reposicionamiento en 2018, la empresa ha creado lazos con los fondos Venture Capital Corporativo para poder tener respaldo y financiación y de esta manera poder invertir en startups. Estos fondos no solo ayudan de manera financiera, sino también dando acceso a recursos, experiencia y una red de 380 millones de clientes.

Wayra se encarga de identificar los proyectos más disruptivos en el ámbito de las startups para respaldarlos, invertir en ellos e integrarlos en nuestra compañía, lo que genera innovación con un impacto significativo en Telefónica. Además de invertir como corporate venture capital, Wayra proporciona servicios de innovación tanto para Telefónica como para terceros, y ofrece plataformas de innovación como Alaian y Telefónica Open Future.

Además, Wayra presenta su nueva imagen de marca en el evento 'Four Years From Now' (4YFN) del MWC. Esta nueva identidad corporativa reflejará la experiencia histórica de Telefónica y la frescura, agilidad, flexibilidad y capacidad de evolución de Wayra.