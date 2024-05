TikTok, la red social que arrasa en popularidad entre los españoles

Whatssapp se posiciona como líder de la red social más usada seguida, TikTok sigue creciendo 6 puntos con respecto a 2023, mientras que Facebook muestra decrece

En la mañana del 22 de mayo, en la calle Plaza Castellana, se llevó a cabo la XV edición del estudio sobre redes sociales. El evento contó con la participación de Belén Acabes, Directora de Operaciones de AIB, Marc Carrillo, Chief Client Officer de Epsilon, y Ramón Montenara, Director de Data Strategy de Elogia, quienes presentaron los hallazgos y análisis más recientes sobre el uso y tendencias de las redes sociales en España.

Durante la presentación, los expertos explicaron la evolución y las tendencias actuales en el uso de las redes sociales, destacando el crecimiento en la adopción de plataformas como WhatsApp, YouTube y TikTok. Además, discutieron la estabilidad en la penetración de las redes sociales entre la población española, así como las diferencias en el uso según el género y las franjas de edad. Los ponentes también abordaron la inclusión de la IA en estas plataformas y su uso.

Perfil del Usuario

En España, el uso de las redes sociales sigue siendo una actividad predominante entre los internautas. Un 86% de los españoles de entre 12 y 74 años utiliza alguna red social, lo que equivale a 30,5 millones de personas. Este porcentaje se ha mantenido estable en términos de penetración en la población. Dentro de esta amplia adopción, hay diferencias notables entre géneros y grupos de edad. Las mujeres tienen una mayor tasa de uso de redes sociales (89%) en comparación con los hombres (83%).

Además, existen diferencias significativas en las preferencias de redes sociales según el género. Las mujeres tienden a usar más Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest y BeReal. Por otro lado, los hombres utilizan con mayor frecuencia X (anteriormente conocido como Twitter), Twitch y Discord.

A pesar de la alta penetración, un pequeño porcentaje de internautas aún no ha adoptado el uso de redes sociales. Solo un 8% de estos internautas considera que probablemente se registrarán en una red social en los próximos 12 meses, mientras que el 67% asegura que no planea adentrarse en este mundo. Es importante destacar que, aunque vivimos en una era donde parece difícil vivir sin redes sociales, este año se ha registrado el mayor porcentaje de personas que no tienen intención de registrarse en ninguna red social , en comparación con años anteriores.

Conocimiento, uso y valoración

Entre las redes sociales, WhatsApp sigue creciendo y mantiene su posición como la red social con más usuarios en España. Le siguen YouTube, Instagram y Facebook, aunque esta última ha caído del segundo al cuarto puesto en popularidad. El crecimiento de YouTube y TikTok ha sido significativo, con TikTok ascendiendo del octavo al quinto puesto en el último año.

WhatsApp, YouTube y TikTok no solo han aumentado su número de usuarios sino también su reconocimiento y valoración. WhatsApp ha experimentado un crecimiento en conocimiento espontáneo (+8 puntos porcentuales) y conocimiento sugerido (+4 puntos porcentuales). De manera similar, YouTube ha visto un incremento en conocimiento espontáneo (+4 puntos porcentuales) y sugerido (+6 puntos porcentuales). TikTok también ha mejorado en ambas métricas, con un aumento de +3 puntos porcentuales en conocimiento espontáneo y +2 puntos porcentuales en conocimiento sugerido.

Las redes sociales mejor valoradas por sus usuarios siguen siendo WhatsApp, YouTube, Spotify y TikTok. Esta valoración positiva refleja la satisfacción de los usuarios con las funcionalidades, el contenido y la experiencia general que estas plataformas ofrecen.

Los influencers, los reyes de las redes sociales

Este año, el 48% de los usuarios sigue a alguna marca, subiendo desde el 43% del año pasado. ¿Los favoritos? Entretenimiento, cultura, medios, y turismo se llevan la palma.

La publicidad también está en racha: un 22% de los usuarios disfruta de anuncios personalizados (2 puntos más que en 2023) y un 43% afirma que la publicidad vista cumple con sus expectativas, subiendo 3 puntos.

Los influencers siguen siendo los reyes de las redes, uno de cada dos usuarios los sigue, especialmente mujeres y menores de 44 años. Instagram se sitúa en el puesto número uno con YouTube y TikTok en la carrera.

Tras la presentación, se llevó a cabo una mesa redonda moderada por el CEO de Epsilon, Daniel Deval. En esta discusión participaron María José Tosl, Gerente de Canales Externos de Repsol, Ricardo Zafra, Head of Digital & Comms de Pernod Ricard, y Sara Vega, Directora de Marketing y Comunicación de FNAC. Los participantes compartieron sus puntos de vista sobre los temas tratados y explicaron cómo aplican las redes sociales para promocionar y vender sus productos.