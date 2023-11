La amnistía era legal bajo la dictadura de Franco, pero la democracia la abolió mediante el voto del PSOE con la Constitución de 1978 y el Código Penal de 1995



Noviembre de 2023. Leonor jura la Constitución. Sánchez la abjura. “PSOE y Junts constatan que la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya”.

2020, Sánchez firma lo mismo: “creación de una mesa entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya para la resolución del conflicto. Nos encontramos ante la oportunidad de desbloquear y encauzar el conflicto político sobre el futuro de Catalunya”. 2021, Sánchez indulta a dirigentes del 1-0. ¿Cada año precisa pacificar Cataluña?

En la última foto electoral, 23J, los indepes sólo suman el 29% de los votos, cupo similar al que los sondeos atribuyen al secesionismo. ¿España tiene un conflicto con un tercio de los catalanes? No, los indepes tienen un conflicto con el 70% de su población.

Sánchez pacta resolverlo por vías democráticas. Si el 56% de los votos no es indepe (PSOE, PP y VOX) más un 14% de Sumar (en principio no indepe), ¿con quién tiene Sánchez un conflicto en Cataluña? Pero firma que los indepes son "una parte importante de la sociedad catalana".

Tras cuestionar el escudo legal del rey, Sánchez proclama inviolable un prófugo catalán con cargos golpistas y terroristas. Él y todos sus soldados. Los que malversaron, agredieron a agentes, dañaron bienes en algaradas, practicaron el terrorismo

Sánchez aprueba una amnistía de 2012 a 2023. Puigdemont la adapta a su última imputación: dirigir el tsunami. Los voceros de Moncloa atacan al magistrado García Castellón. Eso no es terrorismo. Terrorismo era lo de ETA, 800 muertos.

Omiten que este juez, como Marlaska, encarceló a decenas de vascos por el terrorismo callejero etarra. Rubalcaba lo llamaba “terrorismo de baja intensidad”. El PSOE no pidió su amnistía. Y la fiscalía de Sánchez, hasta el pacto de Bruselas, sostenía igual criterio sobre el tsunami: “los hechos son susceptibles de ser calificados como delito de terrorismo”.

Todos los cargos de Sánchez, comandados por él mismo, pregonaban antes del 23J que la amnistía era ilegal por inconstitucional. Hoy predican lo contrario.

El socialista Santos Cerdán anunciando el "pacto de la amnistía" este pasado jueves.

Los letrados del Congreso ya demolieron la intentona de amnistía en 2021 de Junts. Y Sánchez lo acató. “Por la manera en la que se definen los hechos que quedarían comprendidos en el ámbito objetivo de la ley y especialmente por la forma en que se concreta el alcance del concepto de intencionalidad política; así como por la individualización de los procedimientos que se hace en la citada disposición adicional única, cabe concluir que, con independencia de cómo se titule y del objetivo de la proposición de ley analizada, ésta contiene en sí misma todos los elementos de un indulto de carácter general.

Ha de recordarse que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 i) de la Constitución ("Corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales"), no caben en nuestro sistema constitucional los indultos generales. En consonancia con ello, frente a la previsión del Código Penal de 1973 (artículo 112), en el vigente de 1995 (artículo 130) no se contempla como causa de extinción de la responsabilidad criminal la amnistía, sino tan solo el indulto que, como se ha señalado, por expresa previsión constitucional solo puede tramitarse y concederse de manera individual. La proposición de ley parece entrar en una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución”.

Nada ha cambiado desde 2021. ¿Qué es una amnistía sino un indulto general? No se indultó a Puigdemont porque no tuvo el coraje de ser juzgado. Si Sánchez quiere una amnistía debe rescatar el Código Penal del franquismo. Franco sí podía amnistiar a voluntad. Es su modelo.

Sánchez prima a Cataluña con inversiones, subvenciones, trenes, tributos, condonaciones... Rompe la igualdad y solidaridad estatal. Y quiebra la Constitución cuando exilia al rey que la promovió tras un pressing mediático y fiscal sin condena y no pocos fake (comisiones, cuentas creadas cuando era un niño...) Regularizaciones fiscales, sí.

Como miles de españoles (incluidos políticos y ministros de la coalición progresista). Ninguno deportado. Ni el abuelo 3% del procés, Pujol, ni los cargos socialistas que malversaron 800 millones. Ese exiliado real trajo la democracia y paró un golpe. El prófugo de Waterloo lo ejecutó.

Tras cuestionar el escudo legal del rey, Sánchez proclama inviolable un prófugo con cargos golpistas y terroristas. Él y todos sus "soldados". Los que malversaron, agredieron a agentes, dañaron bienes en algaradas, practicaron el terrorismo...Y acaso quienes negaron vacunas a policías y guardias o blanquearon dinero del narco.

Negocia un paredón parlamentario para jueces que osan imputar a indepes. Permitiría acusarlos de prevaricadores sin juicio. Los tres poderes ya son zumo. Y Montesquieu era un lateral del Betis. ¿Habrá amnistía para García Castellón? ¿Y para los etarras? Pobres. Sus votos también valen.

Para aumentar la carcoma legal, subasta vías de consulta para la autodeterminación. El contagio está garantizado. Delenda est Constitución.

Y admite un mediador internacional, como en Ulster. El mundo sabrá el conflicto armado que sufre Cataluña. El opresor dispara condonaciones a bocajarro.