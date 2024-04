Barrabés ganó con Calviño 10 millones de la UE ante 11 firmas más baratas

La firma avalada por Begoña Gómez incumplía un requisito, poseer un plan de igualdad, pero sacó 10 puntos en lo opinativo tras una treintena de piropos de Red.es

Este diario destapó el pasado 17 de marzo que Barrabés aumentó con Sánchez su facturación al Gobierno un 3.900% tras convertirse en sponsor de su esposa. Suma ya 20 millones, incluidos 10 de Red.es bajo mandato de Calviño. Las cartas de autorecomendación de Begoña Gómez (se postulaba para operar con Barrabés si ganaba) desveladas por El Confidencial cierran el círculo. Sánchez busca una última trinchera.



El Gobierno defiende la pureza de los contratos que ganó Barrabés bajo recomendación. Pero mal puede clamar objetividad cuando el 40% de la puntuación vino dada por “juicios de valor” avalados por cargos del Gobierno. Bendijeron una prosa etérea que sólo dejaba un punto claro.

Barrabés siempre alcanzaba la máxima nota opinativa: 10 puntos sobre 10. Gracias a tal primacía subjetiva ganó tres contratos sin ser la más barata. El Gobierno miente cuando proclama que fue “la oferta económica más ventajosa”. 11 firmas le aventajaban en precio en sus tres lotes ganados. Pero su media final caía gracias al 10 valorativo de Barrrabés.

Esto ocurría pese a que incumplía una exigencia de los pliegos: un plan de igualdad. “El adjudicatario deberá acreditar que cuenta con un plan corporativo de igualdad. Dicha declaración responsable podrá ser comprobada en cualquier momento por Red.es”.

Un rival denunció que lo incumplía: “El Plan de Igualdad de la entidad The Valley Digital Business School tiene vigencia desde el 12/01/2021, no cumpliendo por lo tanto el requisito en el momento de licitar. INNOVA NEXT, S.L.U. no cuenta con Plan de Igualdad registrado, no cumpliendo por lo tanto el requisito en el momento de licitar”.

Red.es sentenció que no era obligatorio tal plan que paradójicamente exigía en sus pliegos como condición para ser adjudicatario. Con esta omisión Barrabés se embolsó diez millones de fondos europeos en tres lotes.

Barrabés juega otra liga en Red.es bajo Calviño. Nunca se presenta a un lote y pierde. Si concurre, gana. Ha ocurrido en tres contratos de Red.es en 2021 por un monto de 10 millones. Y siempre merece un 10 en lo opinable del área de Calviño.

Pero algo más hiere la retina. Un organismo público siempre valora y puntúa cada empresa en solitario. Pero en este caso, cada vez que Red.es analizaba una oferta apostillaba que Barrabés era mejor. Con frases clonadas en más de 30 casos.

Academia Técnica. Oferta “muy limitada e incompleta a efectos de comparar su valor respecto de otras propuestas, como la de la UTE THE VALLEY-BARRABÉS que, por el contrario, hacen referencia a todos los aspectos valorables en este criterio, por lo que resultan detalladas, objetivadas desarrolladas de manera conveniente”.

Barrabés. Entre mil piropos destacan posibles alusiones al apoyo y concierto de la cátedra de Begoña Gómez. “Involucran en su visión a asociaciones, instituciones y empresas tecnológicas. Plantean servicios informativos y charlas innovadoras identificando mentores y profesionales de referencia. Involucran también a Asociaciones e instituciones relevantes”.

Accion Laboral. “Es incompleta, en comparación con la propuesta de la UTE THE VALLEY-BARRABÉS que (…) demuestra la prestación de un servicio de alta calidad.

DXC. “Ni alcanza la calidad y el detalle de la oferta de la UTE THE VALLEY-BARRABÉS, que sí aborda en detalle y con propuestas completas y de gran calidad”.

Everis. Ofrece “pasar a la bolsa de trabajo de EVERIS para los alumnos que completen las horas mínimas de los cursos y diversos procesos de intermediación de talento con empresas con las que EVERIS colabora, aunque no aportan en estos casos acuerdos específicos como sí hace la UTE THE VALLEY-BARRABÉS”.

Experis. “Es incompleta, en comparación con la propuesta de la UTE THE VALLEY-BARRABÉS que (…) demuestra la prestación de un servicio de alta calidad”.

Gestión del conocimiento. “Es incompleta, en comparación con la propuesta de otros licitadores como la de la UTE THE VALLEY-BARRABÉS que (…) demuestra la prestación de un servicio de alta calidad”.

¿Había que decir más de 30 veces que Barrabés era la mejor? Tal blablablá sustentó que Barrábes sumara 10 puntos sobre 10 en lo opinable. Pero cuando llegaba la objetividad, la oferta económica, había cinco ofertas más baratas que Barrabés en un lote. Y dos en otro. No importaba. Perdían ante el 10 opinativo a Barrabés. Ocurrió en agosto de 2021. Sumó 5,8 millones de fondos europeos.

Podría creerse casualidad o resaca que se piropee una firma cuando se analiza a otra. Pero Red.es, Calviño, repitió igual ritual en un contrato de junio de ese mismo año. Todas las ofertas fueron apostilladas. Ni comparación con Barrabés.

Y también sumó 10 sobre 10 puntos. Ganó a cuatro ofertas más baratas. Premio de otros 4,4 millones de fondos europeos. Choca que precisara recomendación una empresa de 10.