Un socio del empresario amigo de Puente recibió millones bajo su mandato

Un reiterado contratista del PSOE en Valladolid compartía firmas con Zaitegui el año del yatazo, y después le vendió sociedades locales.

El grupo Inmeva ha cosechado millones en adjudicaciones del Ayuntamiento de Valladolid en paralelo al mandato de Óscar Puente como portavoz del grupo socialista y, posteriormente, como alcalde. Casualmente, su dueño, David Mato, ha compartido empresas como administrador con Sergio Zaitegui, autor de la venta de mascarillas y posterior regalo de dos días de yate al alcalde en 2020.

Durante la alcaldía de Puente su supuesto empresario amigo de toda la vida, Zaitegui, cierra negocios y alianzas con Mato, contratista histórico del ayuntamiento de Valladolid durante el mandato socialista.

Mato figura como consejero entre enero de 2020 y julio de 2021 de Watio, buque insignia del imperio de Zaitegui. También coinciden en su matriz, Saredata, como consejeros en 2020 (Zaitegui es presidente). Dicha firma es, a su vez, propiedad de Zaiglobal, vendedora de las mascarillas a Puente. Todo esto ocurre justo el año del yatazo y de la compra de las mascarillas a un precio superior en un 72% al de otros clientes del amigo Zaitegui.

Sus vínculos se amplían a otras firmas. En Fuendamat Inversiones figuran ambos como administradores de esta firma vallisoletana. Alonso hasta 2022 y Zaitegui a continuación. La firma cambia de vocación. Inicialmente la promoción urbanística. La electricidad renovable tras el aterrizaje de Zaitegui.

También coinciden en la vallisoletana Inversiones Damama. En 2021 sale Alonso como administrador único y entra Zaitegui. La compra Watio, al igual que la anterior. Ocurre otro tanto en Luz del Pueblo. Cesa en 2021 como administrador Alonso y entra Zaitegui. Se repite igual relevo en Valle de Olit Inversiones. Y en Desarrollos Energéticos Vallisoletanos.

Puente visita la planta de bicis adjudicada al amigo de su amigo.

Por tanto, durante la alcaldía de Puente su supuesto empresario amigo de toda la vida, Zaitegui, cierra negocios y alianzas con Mato, contratista histórico del ayuntamiento de Valladolid durante el mandato socialista.

Zaitegui no podía tener mejor embajador en su aterrizaje en Castilla y Valladolid para sus negocios renovables. Justo a partir de ese nexo comienza a constituir o comprar empresas en Valladolid y zonas aledañas para sus inversiones verdes.

Puente desde 2008 es presidente del gobernante grupo socialista vallisoletano. Y desde 2015 alcalde hasta junio de 2023. Inmeva, cuya versión ha sido solicitada sin éxito, ha financiado conciertos promovidos por el ayuntamiento vallisoletano. Una coincidencia similar se produjo en el sumario de Púnica. Contratistas imputados mostraron igual amor por la música municipal.

Puente desde 2008 es presidente del gobernante grupo socialista vallisoletano. Y desde 2015 alcalde hasta junio de 2023. Inmeva, cuya versión ha sido solicitada sin éxito, ha financiado conciertos promovidos por el ayuntamiento vallisoletano.

A estos contratos municipales Inmeva suma frecuentes licencias urbanísticas, filtro que supone el bloqueo o desbloqueo de negocios inmobiliarios. Véase el historial de adjudicación de contratos o licencias del Ayuntamiento de Valladolid y sociedades vinculadas bajo la etapa de Puente para el amigo de su amigo.

2009. Alonso recibe 921.000 euros en una UTE para reconvertir un colegio en sede de Policía Municipal. Son fondos estatales.

2010. Contrato de 2,2 millones, en UTE, para un depósito de aguas municipal.

2011. Alonso copatrocina con el Ayuntamiento el festival Latino.

2012. 423.000 euros para construir un mercado provisional.

2014. Capta 59.279 euros para convertir una hípica militar en espacio multifuncional. Recibe 58.000 euros para renovar el alumbrado público. Cobra 154.000 euros por cubierta de un frontón.59.000 por un contrato de línea de media tensión para la hípica. Más 58.000 euros por remodelar piscina en centro fitness. Alonso devuelve tanto gesto al Ayuntamiento. Patrocina el festival Valladolid Latino en 2014.

2015. Puente ya es alcalde. Mato alega que no puede cumplir el contrato de la hípica en los términos pactados en 2014. El Ayuntamiento le rescinde el contrato. No obstante, le abona 12.278 euros de indemnización (3% de la obra no ejecutada) el 30 de septiembre. Pese a tal incumplimiento del contrato, un mes después el equipo de Puente ficha a Inmeva para ejecutar la segunda fase de la conversión de la hípica en espacio multifuncional. Barre en puntuación. Dobla a sus rivales. Esto le vale 233.000 euros.

2016. Ingresa 78.000 euros por mejorar la eficiencia térmica de un edificio.

2018. Contrato para traslado de una nave de mercado por 165.000 euros.

2019. Licencia para reconvertir un complejo en oficinas independientes. 114.000 euros para construir un vestuario en un campo de fútbol. 289.000 euros para un taller de limpieza de vehículos. Y 241.000 euros para renovar carpintería en colegios.

2020. El año del yatazo se le contrata, en UTE, por 526.000 euros para instalación de plantas fotovoltaicas y reparación de cubietas. Más 400.000 euros para renovar carpintería escolar.

2021. Recibe un lote de un proyecto de 263.000 euros para renovar plazas vallisoletanas. Obtiene licencias para modificar un complejo inmobiliario, para terminación de un edificio de diez viviendas, y para dividir una planta de oficinas en despachos.

2022. Se le adjudica la adecuación de una planta de alquiler municipal de bicicletas. El proyecto supera los 919.000 euros con iva, en un 75% procedentes de fondos de la UE. Y se le da licencia para modificar y rehabilitar un complejo de 15 viviendas, más un complejo de estudios. Permiso para segregar una finca. Licencia para construir un edificio de apartamentos turísticos. Y 78.000 por obras de demolición en un camino.

2023. Obras para aguas de Valladolid por 350.000 euros. Más 444.000 euros para renovar un mercado municipal. Se tramitó y puntuó con Puente. Y se adjudicó tras su salida.