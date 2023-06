Mónica Oltra sigue imputada y algunos parece que no se han enterado

Parece una obviedad esta frase, pero quizá convendría recordarlo porque leyendo algunos comentarios de dirigentes de Compromís, o de la izquierda española como Íñigo Errejón, parece que a Mónica Oltra le hayan absuelto o archivado la causa, o declarado santa y mártir por el Vaticano, con acusaciones incluidas de que la Justicia quiere manipular las elecciones. La novedad es que el informe de la Policía sobre los correos electrónicos que se intercambiaron ella y su equipo señala que Mónica Oltra no eliminó correos y que la ex vicepresidenta no se enteró de los abusos de su ex marido a la menor hasta que se inició la investigación judicial. Ya está. Pero Mónica Oltra sigue imputada y la investigación prosigue. Ya dirá la Justicia si Oltra actuó de forma correcta o no y si hay alguna responsabilidad. Y entonces, si sale absuelta de todo, que los suyos le monten todas las fiestas que quieran. Pero mientras, está fuera de lugar determinados castillos de fuegos artificiales.