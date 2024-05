Tarde y con un regalo evenenado: El acercamiento espinoso de Morant a Mazón

La primera reunión entre un presidente y un líder de oposición se formula como una cita institucional capital que define la relación y encauza posibles acuerdos trasversales. Ese encuentro se ha producido después de que Diana Morant se hiciera derogar posponiendo la invitación de Carlos Mazón, aunque no tanto como su antecesor que tardó seis meses en recibirle. En un contexto de alta tensión entre PP y PSOE en el Gobierno no se esperaba que resulten grandes pactos, si bien un mínimo de decoro por respeto institucional. La líder de los socialistas valencianos ha tenido un 'acercamiento' presuntuoso. Ha llegado impuntual al Palau de la Generalitat haciendo esperar al presidente. Con las garras afiladas replicando el discurso sanchista del presunto retroceso de derechos pretende que Mazón rompa con sus socios de Vox. Al menos no ha acudido con las manos vacías. Para apoyar su relato le ha regalado un cómic. Ha usado el título 'El abismo del olvido' del reconocido diseñador valenciano como arma para atacar la ley de la Concordia.