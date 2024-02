Ábalos tirará de la manta

¿Es José Luis Ábalos la caja fuerte que guarda en su interior los secretos inconfesables del 'sanchismo'?

Cada vez que salta un caso de corrupción, siempre se especula con que los implicados acabarán “tirando de la manta” al verse solos y acorralados. Así se escribe la historia. Pero, luego, eso nunca sucede. Bien por no haber manta de la que tirar o porque al final la sangre nunca llega al río. Ya se sabe: perro no come carne de perro.

Desde luego, si alguien conoce cómo se fraguó el ascenso y sostenimiento político de Pedro Sánchez, ese es quien fuese su número tres del PSOE, ministro de Transportes y hombre para todo hasta que dejó de serlo.

Recordemos que fue el encargado de ir de madrugada a verse con la venezolana Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas. ¿Qué llevaban las maletas de la enviada a España de Nicolás Maduro? Estamos, quizá, ante uno de los sucesos más oscuros de nuestra democracia.

Además, la actual exesposa de Ábalos, íntima amiga de la Primera Dama de La Moncloa, Begoña Gómez (cuando todavía eran pareja) fue la compañera de correrías empresariales por Marruecos de “la presidenta” en su etapa en el organismo “África Center”.

Tantas sospechas levantó aquel periplo de la vida de Gómez que algún diputado llegó a preguntar, incluso, si en el cambio de postura de España sobre el Sáhara había tenido algo que ver la esposa del presidente del Gobierno. A.M.BEAUMONT