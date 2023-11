Toñi Moreno hace saltar las alarmas durante la gala de 'MasterChef Celebrity'

La presentadora gaditana, inmersa en la recta final del programa, se enfrenta a una dura situación durante su participación en una prueba de exteriores decisiva.

Se acerca la recta final de MasterChef Celebrity 8 y la tensión se vive en el ambiente. Cada vez son menos los rivales a batir y las pruebas a las que se enfrentan los concursantes exigen de elaboraciones más complejas que hacen que los celebrities pierdan los nervios.

Después de imponerse en la primera prueba de la noche, aplaudida por el jurado y los ex concursantes de MasterChef 11, la presentadora Toñi Moreno se adentraba en el bosque mediterráneo junto al resto de compañeros, ataviada con el delantal de capitana del equipo azul. Los famosos tenían que dar el máximo con el objetivo de colarse entre los mejores de la edición, pues las semifinales están a la vuelta de la esquina.

Tensión entre fogones

Toñi Moreno se mostraba con ganas de sacar adelante la prueba de exteriores y lo daba todo con su equipo, formado por Blanca Romero y Jesulín de Ubrique. Pero nada más empezar la prueba, lejos de disfrutar de su condición de líder, la presentadora vivía un enfrentamiento con Álvaro Muñoz Escassi, quien trababa de poner nerviosa a su rival bromeando con unos huevos que ésta se encontraba poniendo a baja temperatura.

"Mira Álvaro déjame en paz", le espetaba la presentadora a su compañero. "Toñi no los has contado", le decía él. "Álvaro tío, que me dejes en paz", estallaba Moreno. "Ya está, que si he contado los huevos que si no sé que. Tú vete a lo tuyo. Lo que tienes que hacer es llevarte bien con tu capitán, es lo que tienes que hacer”, reclamaba la artista bastante enfadada, algo poco usual en ella. Para limar asperezas, Muñoz Escassi le daba una flor y ella terminaba dándole un beso.

La noche no mejoraba para Moreno, a quien las altas temperaturas de la Sierra madrileña le jugaban una mala pasada. Toda esta tensión, unida al calor que hacía en el bosque, llevaban a la periodista a protagonizar un más que preocupante mareo. Retirándose del resto de compañeros para tomar aire, la concursante procedía a echarse agua sobre la cabeza con el objetivo de reponerse. Todo ello mientras Pepe Rodríguez se acercaba hasta su posición, quien se interesaba por el estado de su concursante: "¿Estás bien, Toñi?".

A pesar de que la presentadora le aseguraba que estaba bien, el chef le ordenaba sentarse un rato mientras era atendida por el equipo del programa. Varios minutos más tarde, y tras encontrarse con las fuerzas necesarias como para seguir trabajando, la capitana se reincorporaba al programa: "Ya estoy bien, me ha dado un 'Bohío".

Más tarde, llegaba la prueba de eliminación para Toñi Moreno, Blanca Romero y Jesulín de Ubrique, tras perder en la prueba de exteriores, donde el torero sorprendía a todos con su eliminación, que se había desmarcado como candidato a todo por su condición de estrella de la edición.