La preocupante respuesta de Jordi Cruz sobre su estado anímico en La Ser

El juez de "Masterchef" se ha abierto en una entrevista a la Cadena Ser sobre la complicada etapa que está atravesando en su restaurante y su papel en el concurso culinario.

Jordi Cruz ha sido entrevistado esta semana por Mara Torre en 'El Faro' de la Cadena Ser, una entrevista en la que el jurado de "Masterchef" se ha abierto como nunca antes sobre el año tan difícil que está atravesando después de que su restaurante perdiera una de sus estrellas Michelin el año pasado.

"Este año, nos han quitado una estrella de las seis. ¿Te puedes creer que aún no ha venido nadie y me ha dicho '¿cómo estás?'", comenzaba quejándose el cocinero a la presentadora, quien posteriormente le preguntaba sobre ese mismo tema provocando una dura reflexión del chef: "Mal, porque ya no eres tú, es un equipo que lo está haciendo muy bien, y de repente te dicen 'aquí te has relajado'. No puedes decir que es injusto, porque sin duda te la han quitado por algo".

"Te genera una inseguridad que hasta ahora no tenía, lo tenía todo controladísimo con una seguridad pasmosa. Y este año, es el primero que me empieza a azotar dolores físicos del estrés, la ansiedad me está pegando fuerte...", unas palabras con las que Jordi Cruz deja claro que no atraviesa su mejor momento. "Que la gente dé por supuesto que sales por la tele y eres un soberbio, eres un idiota... Te sientes tan impotente", aseguraba el chef en relación a su participación en el programa "Masterchef".

Los recuerdos de Jordi Cruz del primer "Masterchef"

Han pasado más de diez años desde que Jordi Cruz se estrenara en "Masterchef" junto a Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, un estreno que el jurado ahora recuerda muy diferente a aquel momento: "Cuando hicimos el piloto pensaba que no iba a funcionar, lo veía como algo esperpéntico. Dije, 'joder... que cosa más rara, que cosa más esperpéntica, esto no va a salir'".

Y es que, el chef tenía muchas dudas sobre su entrada en televisión y las consecuencias que esto le podría traer: "También me daba miedo perder el respeto que había encontrado en la profesión. Ese miedo de, llevo muchos años currándomelo, buscando mis estrellas, el respeto del oficio siendo un desconocido... ¿Será bueno esto? ¿Será malo?".

Aún así, el chef no se arrepiente de su participación en "Masterchef", aunque reconoce que le costó un tiempo: "Me ha costado entender que se puede hablar de cocina y que se tiene que hacer entretenido para que la gente lo mira, pero creo que hemos logrado ese equilibrio".