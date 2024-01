'Masterchef', en el punto de mira: un polémico exconcursante desvela secretos

Uno de los aspirantes a chef de la última edición de anónimos, la 11, ha desvelado en su cuenta oficial de TikTok algunos secretos, lo que no se ve en cámaras, del talent de TVE.

Luca Dazi es un nombre que estamos habituados a escuchar desde hace poco, por convertirse en un polémico personaje, ya no solo en redes sociales, sino por algunas 'movidas' que ha protagonizado en programas como Masterchef 11, en TVE, o en Gran Hermano VIP en Telecinco. Este joven se hizo popular por un vídeo viral suyo en el que afirmaba que habían pillado a Lola Lolita fumando en un bar. Esto provocó que sus seguidores de TikTok creciesen como la espuma. Pero esto duró poco, porque sus publicaciones, en las que presumía de dinero, no gustó a sus seguidores.

De hecho, junto a su prima, Luca se autodenominó como "el rico de TikTok". Un apodo que le hizo ir ganando poco a poco presencia y repercusión en la red social en la que ha conseguido hacer carrera. En la actualidad, supera los 750.000 seguidores. Y ha sido precisamente esa fama y popularidad la que llevó a este joven italiano a dar el salto a la pantalla, participando en los dos programas anteriormente mencionados. En el talent de La 1 conquistó al jurado semana tras semana, hasta que fue expulsado en la recta final por un plato que "no se puede comer", señalaron.

Luca desvela los secretos de Masterchef en redes

Ahora, bastantes meses después de esta experiencia, y tras su paso por GH VIP, Luca ha recurrido a las redes sociales, a TikTok concretamente, para desvelar cómo fueron las grabaciones de Masterchef, sin dejarse nada en el tintero. Y es que, además de explicar a sus seguidores cómo fue grabar el formato de Shine Iberia, también se ha pronunciado sobre otros problemas a los que tuvo que enfrentarse como, por ejemplo, dejar a un lado la escuela. "Tuve que dejarlo tres meses y luego cuando volví tuve que hacer diez exámenes de recuperación. La gente que ve la televisión no sabe que yo luego he tenido que recuperar diez asignaturas", ha explicado en un vídeo.

Sobre las grabaciones, este exconcursante ha sido claro: "Grabamos un programa por semana. Viajamos por toda España y solo se rueda de lunes a viernes, porque es un programa de tres horas. Hay muchos cortes, porque el programa no es seguido. Y a veces Samantha se equivoca porque tienen que decir muchas cosas y hay un diálogo detrás", indica. Acto seguido, señala que de lunes a viernes se graban las pruebas, mientras que los fines de semana son para recibir lecciones con las perfeccionar sus cualidades en la cocina. "Además, no acabamos de cocinar y ya se cata. Hay que limpiar las cocinas que, por cierto, las recogemos nosotros", asegura. En esta publicación continúa contando cómo fue su experiencia, la cual califica de "dura e intensa": "Llegué a las puertas de la semifinal, que son dos meses y tres semanas. No vi a mi familia y solo hablas por teléfono. Es un poco Gran Hermano, un encierro en el que solo te puedes dedicar a la cocina", ha terminado explicando el joven, que hace balance en el vídeo calificando su participación en el programa de cocina como "dura e intensa".