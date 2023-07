Antena 3 cambia de fecha la final de 'Tu cara me suena' con una clara intención

La principal cadena de Atresmedia ha tomado esta decisión a última hora, pese a que Manel Fuentes aseguró que tendría lugar esta semana, y emitir un especial por un motivo de peso.

Tu cara me suena desvelaba quiénes no serán los cuatro finalistas que, junto a Miriam Rodriguez, se jugarán el título de campeón de la décima temporada. Andrea Guasch quedó en segundo lugar, en un reñido duelo con Jadel, después de proclamarse ganadora por quinta. Tras ellos quedaron Merche, en cuarta posición, y Alfred, que logró un puesto en la final del talent de Antena 3 tras ocupar la quinta plaza. Cuando acabó la gala, Manel Fuentes, presentador del formato, invitó a los espectadores a disfrutar de la gran final, que tendría lugar esta misma semana.

Sin embargo, las últimas noticias de Telecinco han hecho que la cadena cambiase sus planes y reservase la última gala para el próximo viernes, 21 de julio. Para cubrir ese hueco, ofrecerá un programa especial, Tu cara me suena: encarando la final, en el que su presentador repasará las grandes actuaciones y los mejores momentos vividos en esta edición junto con los concursantes. Cabe recordar que no es la primera vez que Antena 3 recurre a este refrito especial, aunque el año pasado, por ejemplo, lo emitió el 7 de enero, es decir, ocho galas antes de la final de la novena edición.

Antena 3 mueve la final y perjudica a Telecinco

Este movimiento de Antena 3 beneficia y perjudica a Telecinco a partes iguales. Por un lado, la despedida de Sálvame Deluxe no se enfrentará a la final de Tu cara me suena, por lo que tendrá vía libre para lucirse. Aunque se puede pensar que con este cambio los datos de audiencia de Atresmedia podrían verse afectados, realmente el grupo de San Sebastián de los Reyes no parece preocupado. Sobre todo, si tenemos en cuenta los pobres registros que viene cosechando el programa de Mediaset en la noche de los viernes. Entonces, ¿qué ha llevado a Antena 3 a cambiar la final?

Como ya sabemos, Sálvame Deluxe se despide de la pequeña pantalla este viernes, dejando un hueco que será ocupado por La última noche, un nuevo formato de actualidad y corazón que correrá a cargo de Cuarzo TV, responsable del magacín diario Así es la vida y del reality veraniego ¡Vaya vacaciones!, el último estreno. Telecinco tenía previsto lanzar este programa a finales de junio, sin embargo, la productora pidió más tiempo y la cadena anunció que las emisiones de Viernes Deluxe se prolongarían hasta el 7 de julio por "ajustes de programación". La promoción de este nuevo formato ya ha comenzado, pero sin fecha de estreno. Por lo que, enfrentarse a la final del programa estrella de Antena 3 sería un auténtico suicidio. No nos extrañaría que, finalmente, retrasasen el lanzamiento del nuevo programa con Sandra Barneda al frente.